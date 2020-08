Hannover

Das Wochenende lässt aufhorchen: Die HAZ und die Sparkasse Hannover laden zum Festival „ Hannover hört hin“ auf der Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten ein. Geboten werden Lesungen, Konzerte und Livehörspiele. Auch ein Poetry-Slam, ein Quiz und Kinderangebote gehören zum Programm. Insgesamt gibt es 21 Stunden kostenlos Kultur zu erleben – mit dem nötigen Sicherheitsabstand in Corona-Zeiten. Genug Platz ist vorhanden: Die Veranstaltungswiese ist 10.000 Quadratmeter groß, 500 Gäste können dort gleichzeitig den Darbietungen lauschen. Damit jeder das Liveprogramm trotz Distanz gut verstehen kann, werden vor dem Museum kostenlos desinfizierte Kopfhörer verliehen, die Funksignale empfangen.

Musik, Poetry-Slam und Lüttje Lage

Am Freitag geht es um 16 Uhr los, dann stellt Anna Darmstädter ihr Hörspiel „Ufos tauchen auf“ vor, danach präsentiert Ninia Binias ihren Podcast „Die kleine schwarze Chaospraxis“, um 18 Uhr folgt ein Konzert von Louisa Jones und um 19.30 Uhr ein Poetry-Slam. Am Sonnabend lesen Hartmut El Kurdi (14.30 und 17.30 Uhr) und die HAZ-Autoren Simon Benne und Hans-Peter Wiechers (16 Uhr) „Lüttje Lagen“. Kinder können das Hörspiel „Willkommen in Schönstedt“ erleben (14 und 15.30 Uhr), um 18.30 Uhr singt Rabea zum Cello. Am Sonntag präsentieren Thommi Baake und Nikola Huppertz um 14 und 15 Uhr ein Kinderprogramm, die HAZ-Kolumnisten Imre Grimm und Uwe Janssen sind ab 16 Uhr an der Reihe. Um 18 Uhr wird es musikalisch mit Herrn Müller und seinem Chauffeur, um 19 Uhr gibt es eine literarische Krimistunde mit Wolfram Hänel und Ulrike Gerold und danach ein Krimihörspiel von den 3 Herren aus Kiel. Das dreitägige Programm ist noch umfangreicher, Besucher können an jedem Tag bis um 22 Uhr dazu kommen.

Ein Gastronomieangebot vor Ort gibt es nicht. Jeder Gast kann aber Zutaten für ein Picknick mitbringen, Grills und offenes Feuer sind verboten. Zu den Unterstützern des Festivals gehören die Herrenhäuser Gärten, die Exposive Mediengruppe und die Hörregion. Für Schwerhörige gibt es vor Ort eine technische Unterstützung, die kostenlos an der Anmeldung erhältlich ist.

Das Zytanien-Festival entfällt coronabedingt – doch es gibt dafür das „Drive in & sing“. Quelle: Laura Beigel

Autochor zum Mitsingen

„Drive in & sing“ – unter diesem Motto lädt der Kreischorverband (KCV) Burgdorf für Sonnabend zu einem interaktiven Konzert auf dem Zytanien-Gelände bei Immensen ein. Die Teilnehmer sitzen in ihren Autos und singen diverse Klassiker, angeleitet von Kreischorleiter Axel Husen aus Braunschweig und Jason Johnson, Kreisvorsitzender des KCV. Genutzt wird die Bühne, die sonst beim Zytanien-Festival bespielt wird und jüngst als Leinwand für ein Autokino diente. Die entsprechende Radiofrequenz kommt erneut zum Einsatz. So können die Besucher Husen und Johnson hören, sie müssen nur noch mitsingen. Für die Aktion hat der KCV 16 Titel ausgesucht – von „Griechischer Wein“ bis zu den Beatles. Auf der Wiese haben rund 50 Autos Platz. Getränke werden nicht verkauft. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr.

Die Schatzsuche im Wald gefällt auch Familien Quelle: Stadt Schramberg

Schatzsuche in der Eilenriede

Auf Schatzsuche können sich Abenteurer beim Geocaching begeben. Am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr lädt das Team von NaTourwissen zu Erkundungstouren durch die Eilenriede ein. Treffpunkt ist am Biergarten Lister Turm. Die Teilnehmer können mit einem GPS-Gerät versteckte Hinweise aufspüren, die sie zum Ziel führen. Es gibt Abenteuer-, Rätsel- und Krimitouren; die kurze Version dauert ein bis zwei Stunden und kostet 10 Euro, zwei bis drei Stunden kosten 20 Euro. Die Preise gelten für den ersten Spieler, jeder Mitspieler zahlt die Hälfte. Auf der NaTourwissen-Webseite gibt es einen Link, wo Startzeiten reserviert werden können. Bezahlt wird am Infostand.

Ein Zirkuskünstler an den Strapaten Quelle: privat

Eine Welt unterm Zirkuszelt

Mit internationalen Artisten ist der Moskauer Zirkus nach Hannover gekommen. „One World“ heißt folgerichtig das Programm, in dem Akrobaten, Jongleure, Clowns, Zauberer und Tänzer aus Russland, Deutschland, Irland, Spanien, Brasilien und Tschechien auftreten. Aufgebaut ist das Zirkuszelt auf dem Döhrener Schützenplatz an der Schützenallee. Es bietet 1000 Zuschauern Platz – mit Abstand. Freitag und Sonnabend ist das Programm um 17 und 19.30 Uhr zu sehen, am Sonntag um 11 und 14 Uhr. Der Zirkus gastiert bis zum 30. August. Tickets kosten zwischen 20 und 40 Euro, für Kinder sind sie 5 Euro günstiger; montags und mittwochs liegt der Preis für alle Plätze (außer Loge) bei 10 Euro.

Auch in der Fassade des Künstlerhauses stecken Natursteine. Quelle: Moritz Frankenberg

Steine erzählen Geschichten

Das Künstlerhaus und die Aegdienkirche kennt jeder. Doch welche Geheimnisse stecken in den steinernen Fassaden? Das erfahren die Teilnehmer eines naturhistorischen Rundgangs, der am Sonntag von 15 bis 17 Uhr durch Hannovers Innenstadt führt. Im Fokus stehen die Natursteine, die an den Fassaden bekannter Bauten zu finden sind. Sie erzählen Jahrtausende alte Geschichten. Treffpunkt ist das Künstlerhaus; Interessenten werden gebeten, sich per E-Mail an info@natourwissen.de anzumelden. Die Teilnehmer sollten während der Tour eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Und außerdem ...

... lädt das Straßenbahnmuseum in Sehnde-Wehmingen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zum kostenlosen Kaffeetrinken ein. Dafür gibt es einen besonderen Anlass: Der bekannte Stahlwagen Nr. 181 hat den Schriftzug der hannoverschen Kaffeerösterei Machwitz erhalten.

... gibt es ein Wiedersehen mit Lassie. Die Neuverfilmung des Klassikers wird am Sonnabend und Sonntag ab 16 Uhr im Apollo-Kino, Limmerstraße 50, gezeigt.

und ab 16 Uhr im Apollo-Kino, Limmerstraße 50, gezeigt. ... treffen sich Nachtschwärmer mit klarem Kopf am Sonntag ab 20 Uhr zum deutsch-englischen Tablequiz im Pub Shakespeare, Gutenberghof 3.

ab 20 Uhr zum deutsch-englischen Tablequiz im Pub Shakespeare, Gutenberghof 3. ... wird der Große Garten am Freitag, Sonnabend und Sonntag ab 21 Uhr mit der Illumination auf besondere Weise in Szene gesetzt.

und ab 21 Uhr mit der Illumination auf besondere Weise in Szene gesetzt. ... gibt die hannoversche Band Escalution am Sonnabend ein Reggae- und Dancehall-Konzert. Los geht es um 18.30 Uhr am Lenzbergweg 62. Der Eintritt ist frei.

Von Juliane Kaune