Ein Feuerwerk aus Licht und Wasser: die Illumination des Großen Gartens in Herrenhausen. Quelle: Reiner Jensen/dpa

Der Garten ist erleuchtet

Der Große Garten ist so etwas wie die gute Stube von Hannover – und am Wochenende erscheint er buchstäblich in einem anderen Licht als sonst. Von Freitag bis Sonntag ist Illumination in Herrenhausen. Hecken, Skulpturen und Fontänen werden effektvoll ausgeleuchtet. Wenn die Hitze des Tages langsam der Kühle des Abends weicht, bietet die barocke Anlage so das ideale Ambiente für idyllische Abendspaziergänge im Grünen. Am Sonntag erklingt dazu noch die Wassermusik von Händel.

Karten gibt es an der Abendkasse. Die Illumination dauert von 21 bis 22.30 Uhr, Einlass ist bereits um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene am Freitag und Sonnabend 3 Euro, am Sonntag (mit Barockmusik) 4 Euro. Kinder haben freien Eintritt. Besucher müssen an der Kasse und im Eingangsbereich Masken tragen, nicht jedoch im Garten.

Mit der Geschichte der Fontäne im Großen Garten, die in diesem Jahr 300 Jahre alt wird, beschäftigt sich auch die aktuelle Sonderausstellung im Schloss Herrenhausen. Im Jahr 1720 trieb eine ausgeklügelte Technik den Springstrahl erstmals auf eine Höhe von 35 Metern – und machte die Fontäne damit zur höchsten in ganz Europa. Die Welfen überboten damit sogar die berühmte Fontäne in Versailles. Heute ist sie mit einer Höhe von maximal 72 Metern die größte Gartenfontäne Europas. Das Schlossmuseum ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mit einer Gesamtkarte können Besucher auch an verschiedenen Tagen das Schloss, den Großen Garten und den Berggarten besichtigen. Tickets kosten für Erwachsene 8 Euro.

Urban-Nature-Festival: Graffitikunst im Ihme-Zentrum

Armin Mendocilla und Jascha Müller besprühen das Gebäude über dem Optiker am Küchengarten. Quelle: Michael Wallmüller

Graffitikunst zum Staunen und Kaufen: Das gibt es beim Urban-Nature-Festival, das dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet und vom Graffiti-Netz Hannover sowie dem Ressort Junge Kultur des Kulturbüros veranstaltet wird. Zwar fällt das Rahmenprogramm wegen Corona aus, dafür bespielen die Künstler gleich mehrere Orte.

Los geht’s am Freitag, 19 Uhr, bei der Vernissage des Künstlerkollektivs Kotburschi in der Galerie Brutal (Ihmeplatz 8h); weiter am Sonnabend beim Live-Painting in der Ihme-Hall (Ihme-Zentrum, Zugang von Spinnereistraße) von 12 bis 20 Uhr. Sonnabend und Sonntag können Streetart-Begeisterte die Kunst auch kaufen: Auf dem Platzprojekt an der Fössestraße öffnet eigens dafür ein Kunstkiosk. Kunst zum Staunen gibt es zudem in der Kabine an der Königsworther Straße und am Küchengarten.

Mit dabei sind sowohl lokale Künstler und Kollektive als auch Kunstschaffende aus Hannovers Partnerstädten Bristol und Poznan. Den öffentlichen Raum nutzen, sich neue Orte erschließen, eine Plattform für das Graffiti als Kunstform schaffen und die Szene vernetzen: Die Ehrenamtlichen des Graffiti Netz Hannover wollen genau das erreichen und leisten mit ihrem Festival einen Beitrag für die kreative Gestaltung des städtischen Raumes, der urbanen Natur.

Gartenfans aufgepasst: Das Gartenfestival Herrenhausen findet doch statt

Aufgehoben ist nicht aufgeschoben: Das Gartenfestival steigt an diesem Wochenende. Quelle: Michael Wallmüller

Das gesamte Wochenende über können Gartenfans rings um den Leibniztempel im Georgengarten Pflanzen, Gartenmobiliar und ausgefallene Accessoires entdecken. Das Gartenfestival Herrenhausen öffnet Freitag und Sonnabend jeweils von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es für 12 Euro (Erwachsene) und ermäßigt für 9 Euro. Zusätzlich sind Nachmittagskarten für 6 Euro online buchbar.

Konzerte auf der Faust-Wiese

Am Sonnabend live auf der Faust-Wiese: Joules The Fox. Quelle: JTF

Am Freitag und Sonnabend geht die Konzertreihe auf der Faust-Wiese neben dem gleichnamigen Lindener Kulturzentrum weiter. Am Freitag ab 18 Uhr tritt die Calaneya-Dance-Academy mit „Start to dance“ auf. Am Sonnabend startet um 16 Uhr ein Table-Quiz (Anmeldung vor Ort), ab 18 Uhr erklingen Oldschool-Boom-Bap-Beats von der Hip-Hop-Formation Klaasius, ab 19 Uhr läutet die Singer-Songwriter-Formation Joules The Fox den Abend ein. Für die Konzertreihe haben sich das Musikzentrum, der Raschplatz-Pavillon und das Faust-Team zusammengetan, um in der eventarmen Zeit Unterhaltung zu bieten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Start ins Wochenende auf dem Kulturhafen Sonnendeck

Kultur im Hafen: Der Lindener Hafen. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Corona verbietet zwar ein enges und ausgelassenes Tanzen, nicht aber ein musikalisches Sonnenbad im Sitzen. Am Freitag von 16 bis 22 Uhr öffnet der Kulturhafen im Lindener Hafen sein Sonnendeck und lädt zum gemütlichen Ausklang der Woche ein. Für Getränke und Musik ist gesorgt. Auch hier gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht abseits des eigenen Tisches. Es empfiehlt sich, vorher auf der Instagram-Seite des Kulturhafens vorbeizuschauen, denn dort geben die Veranstalter bekannt, ob noch freie Plätze verfügbar sind.

Auf dem Platzprojekt : Feathers and Greed und LadyKingKong im Doppelkonzert

Feathers and Greed (hier beim Wettbewerb Local Heroes) spielen beim, Platzprojekt. Quelle: Local Heroes

Zwei Konzerte an nur einem Abend: Das Platzprojekt macht es am Freitag möglich. Unter freiem Himmel und mit ausreichend Abstand spielen die hannoverschen Band Feathers and Greed (Art­rock, Psychedelic) und LadyKingKong (Progressive Rock). Die Tore öffnen sich ab 20 Uhr. Auf dem Gelände herrscht Maskenpflicht. Eine Registrierung vor Ort ist erforderlich, für Besucher stehen Stühle bereit.

Workshop Linden grünt: Deko für Linden und den eigenen Balkon

Kräzergarten und mehr: Auf dem Küchengartenplatz gibt es Inspirationen. Quelle: Andrea Warnecke/dpa (Symbolfoto)

Was kann eine Stadt schöner machen als ein saftiges Grün? Das Netzwerk Kultur des Wandels lädt für Sonnabend von 12 bis 18 Uhr zum Garten- und Gestaltungsworkshop auf dem Küchengarten ein. Gemeinsam mit anderen Hobbygärtnern kann Deko für den Stadtteil und den eigenen Garten oder Balkon gebastelt werden.

Swing im Waterloo Biergarten: Das Knut Richter Trio

Knut Richter spielt mit weiteren Musikern im Waterloo-Biergarten. Quelle: Knut Richter

Swingig wird es am Sonnabend ab 15 Uhr im Waterloo-Biergarten. Bei einem erfrischenden Kaltgetränk können die Besucher den musikalischen Klängen des Knut Richter Trios lauschen, es besteht aus Gitarrist und Sänger Knut Richter, Pianist Joe Dinkelbach und Kontrabassist Peter Schwebs. Veranstalter ist der Jazz-Club Hannover. Der Eintritt ist frei.

Von Simon Benne und Monika Dzialas