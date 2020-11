Hannover

84 Wohnungen in drei Gebäudekomplexen will die Wohnungsgenossenschaft Heimkehr auf dem Eckgrundstück Peiner Straße/ Hermann-Guthe-Straße in Döhren errichten. Nun rückt auch ein möglicher Bautermin näher: Heimkehr-Vorstand Martin Schneider ist sich sicher, dass das knapp 30 Millionen Euro teure Projekt Guthe Höfe nach jahrelangen Verzögerungen im ersten Quartal 2021 endlich starten kann.

„Wir sind auf gutem Wege, einen Vertrag mit einem Generalunternehmer abzuschließen“, sagt Schneider. Dies sei im Moment, trotz Pandemie, etwas leichter als noch vor Jahresfrist, da viele Investoren die Hauptstadt Berlin aufgrund der dortigen Mietendeckel- und Enteignungsdebatten verließen und Kapazitäten frei würden. Die Fertigstellung des drei- bis fünfgeschossigen Komplexes, basierend auf einem Entwurf des Hamburger Architektenbüros Spengler Wiescholek, ist laut dem kaufmännischen Vorstand für März 2023 geplant.

Anzeige

84 Wohnungen sind geplant

In der Visualisierung wirkt der Neubaukomplex an der Peiner Straße – auf dem Areal eines ehemaligen Autohändlers – mit seinen fünf Geschossen recht kompakt. In der Hermann-Guthe-Straße prägen zurückgesetzte Staffelgeschosse die Optik. Die breite Masse der Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die frei finanziert sind, werden laut Schneider zwischen 10,50 und 11 Euro Miete pro Monat und Quadratmeter kosten – je nach Lage innerhalb der Gebäude. Rund ein Viertel der 84 Wohnungen fußt auf sozial gefördertem Wohnungsbau; hier zahlt ein Mieter nur 7,60 Euro pro Quadratmeter.

Blick von der Hermann-Guthe-Straße Richtung Süden auf die zwei Baukörper mit ihren Staffelgeschossen (hinten rechts). Quelle: Architektenbüro Spengler Wiescholek

Alle Wohnungen der Guthe Höfe sind barrierefrei, ein Viertel wird sogar rollstuhlgerecht angelegt. Auch ist jede Einheit mit einem Balkon oder einer kleinen Terrasse versehen. Energetisch erfüllen die drei Gebäude den Energieeffizienz-Standard KfW 55, erklärt Schneider, dazu gehören eine zentrale Heizungsanlage und Solarelemente auf dem Dach. Eine kleine Kindertagesstätte ist ebenso Teil der Anlage wie eine zweigeteilte Tiefgarage.

In Waldheim geht’s weiter

Dass die Verzögerungen beim Bau des Döhrener Neubauvorhabens darin begründet sind, dass sich die Wohnungsgenossenschaft übernommen hat, weist Heimkehr-Vorstand Schneider energisch zurück. Dieser Vorwurf gründete darauf, dass sich die Genossenschaft im Süden Hannovers parallel mit zwei weiteren Bauvorhaben beschäftigt: mit dem Waldheimer Tor (das im Frühjahr 2021 fertig sein soll) und den Neubauten am Senator-Eggers-Weg in Waldheim (die im Frühjahr 2021 begonnen werden sollen).

Schon seit Jahren liegt das Gelände an der Ecke von Peiner Straße und Hermann-Guthe-Straße brach, und so haben viele Pflanzen neuen Lebensraum gefunden. Quelle: Michael Zgoll

Man habe das Grundstück, auf dem damals noch das marode Gemäuer des Finanzgerichts stand, im Oktober 2014 gekauft, erläutert der kaufmännische Vorstand. Ein Architektenbüro aus Döhren habe einen Entwurf für einen Neubau vorgelegt, und diesem Plan habe der damalige Stadtbaurat Uwe Bodemann „Dispens“ erteilt. Diese Ausnahmebewilligung bezog sich darauf, dass das Gelände laut B-Plan als Mischgebiet ausgewiesen war und Konflikte der späteren Wohnungsmieter mit einer benachbarten Tischlerei wegen möglicher Lärmbelästigungen als durchaus denkbar galten.

„Wir wurden enttäuscht“

„15 Monate später, Anfang 2017, wurde unser Entwurf vom Bauordnungsamt völlig überraschend abgelehnt“, sagt Schneider. Nun habe es geheißen, dass reiner Wohnungsbau in einem Mischgebiet nicht möglich sei. „Wir hatten uns auf die Aussagen des Stadtbaurats verlassen und wurden enttäuscht“, klagt der Vorstand. Die Konsequenz sei gewesen, dass die Heimkehr ein Architektenbüro aus Hamburg beauftragt habe, einen neuen Gebäudezuschnitt für einen Bebauungsplan zu erarbeiten. Anschließend habe es nochmals 15 Monate – bis Juli 2020 – gedauert, bis das Bauordnungsamt die Baugenehmigung erteilt habe. „Da fehlt es bekanntermaßen an personellen Kapazitäten“, sagt Schneider.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Der Neubaukomplex Guthe Höfe, so Schneider, sei von der Zahl der Wohnungen betrachtet das größte Vorhaben, das die Heimkehr aktuell entwickele. Natürlich könne man nicht zufrieden sein, wenn ein 2014 begonnenes Projekt erst neun Jahre später abgeschlossen werde, gibt der Vorstand zu. Allerdings hat das Umplanen aus seiner Sicht sogar Vorteile gebracht. Die Heimkehr könne nun ein Stockwerk höher bauen als zuvor, es entstünden mehr Wohnungen als ursprünglich geplant, es gebe nun auch 25 Prozent günstigeren, sozial geförderten Wohnraum – und überhaupt sei der neue Entwurf „ein Kracher“.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll