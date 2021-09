Hannover

Um 13 Prozent hat die im Mietspiegel ausgewiesene ortsübliche Vergleichsmiete seit Anfang 2019 zugelegt. Der Deutsche Mieterbund Hannover sieht diese Entwicklung mit großer Sorge. Zwar werde der Anstieg dadurch etwas relativiert, dass er sich auf fast drei Jahre beziehe. „Aber gerade für Leute in den unteren Einkommensklassen ist das eine große Belastung“, warnt Geschäftsführer Randolph Fries. Zumal viele während der Corona-Pandemie Einkommenseinbußen hätten verkraften müssen.

„Gründe für einen Mietenstopp“

Fries fordert deshalb einen „bundesweiten Mietenstopp“. Dafür gebe es „auch in Hannover Gründe“. Zwar seien die Mieten noch nicht so hoch wie in Hamburg, München oder Köln. „Aber dort wird in der Regel auch mehr Geld verdient“, sagt Fries. Der Mietenstopp sei notwendig, „damit wir Zeit gewinnen, um Wohnungen zu bauen“. Aktuell seien „viele Menschen an einem Punkt, an dem sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen können“. Fries sieht deshalb „den sozialen Frieden in Gefahr“.

Ausdrücklich begrüßt der Mieterbund-Geschäftsführer Initiativen aus Hannovers Politik, verstärkt auch Wohnungen im Bereich von 8 Euro pro Quadratmeter zu fördern. „Auch die Mittelschicht in der Stadt hat Probleme, Wohnungen zu finden“, sagt Fries. Allerdings sei es oft auch die Politik, die Bauvorhaben ausbremse, vor allem bei Nachverdichtungen. „Zum Teil sind die Forderungen wirklich abenteuerlich“, kritisiert Fries, der sich „in Teilbereichen“ auch Vereinfachungen bei den Bauvorschriften vorstellen kann. Allerdings wäre es angesichts des Klimawandels „Blödsinn“ zu bauen, ohne „energetisch auf Kurs“ zu bleiben.

Mietspiegel ist ein „wichtiges Instrument“

Trotz der kräftigen Steigerung im aktuellen Mietspiegel will Fries unbedingt auch für die Zukunft daran festhalten. Dieser sei „noch nie ein Preistreiber gewesen“, sondern sei ein wichtiges Instrument, um mehr Transparenz zu schaffen.

Von Christian Bohnenkamp