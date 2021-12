Hannover

Wie eng möchte man neben seinen Nachbarn wohnen? Wann wird eine Bebauung als zu dicht empfunden – und wann gilt enge Bebauung im Gegenteil als quirlig, als urban und erstrebenswert?

Bebauungsdichte Wasserstadt: Urbane Qualität oder bedrohliche Enge?

In Hannover wird derzeit viel über die Bebauungsdichte diskutiert, vor allem wegen des wieder aufflammenden Protestes von Anwohnern aus Limmer gegen die weitere Bebauung der Wasserstadt im Westen Hannovers. Das Baudezernat der Stadt hat daher eine Berechnung angestellt –und auf Nachfrage einen Vergleich zu bestehenden Wohnquartieren und anderen Neubauquartieren vorgenommen.

Das Ergebnis überrascht. Die Bebauung der künftigen Wasserstadt Limmer ist weniger dicht als die in einem benachbarten Gründerzeitquartier Limmers – dabei gelten solche historisch gewachsenen Bereiche in Kernstadtteilen wie der Ost-, Süd- oder Nordstadt oder in Linden als begehrte Wohnstandorte in allen Städten.

Wie dicht ist zu dicht?

„Dichte bedeutet Urbanität“, sagt Hannovers Stadtbaurat Thomas Vielhaber, „aber es geht bei guter Stadtentwicklung nicht primär um Quantität, sondern vor allem um Qualitäten.“ Bestimmte besonders dicht bebaute Stadtquartiere, etwa den Canarisweg in Mühlenberg oder die Hochhäuser rund um den Vahrenheider Markt, empfänden die meisten Hannoveraner als wenig schön. Umgekehrt aber passe auch eine verstreute und niedrige Bebauung mit dörflichem Charakter kaum in die Großstadt.

Es geht also neben Fragen der Stadtgestaltung darum, das richtige Maß zu finden. Das zu berechnen ist gar nicht so einfach. Denn in den offiziellen Bebauungsplänen sind zusätzlich zu den wirklich bebauten Grundstücksteilen häufig Straßen oder benachbarte Grünflächen mit in die Gesamtfläche einbezogen – eine Berechnung auf der Grundlage würde alle Zahlen beschönigen.

Komplizierte Formel, klare Ergebnisse

Die Stadtplaner im Rathaus haben die kompliziert klingende Formel „Quadratmeter Bruttogeschossfläche pro Hektar Nettobauland“ angewandt. Dabei ist das die Bruttogeschossfläche mehr als die Wohnfläche, weil auch Flure, Keller und Tiefgaragen dazuzählen. Und Nettobauland ist die Fläche, die wirklich für eine Bebauung zur Verfügung steht, also ohne Straßen und Stadtteilparks und Ähnliches. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter.

Legt man diese beiden Maßstäbe zugrunde, dann ergibt sich dieses Bild: In der Wasserstadt sind 19.500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) pro Hektar Nettobauland bebaut. Es ist also durchschnittlich jeder Quadratmeter Grundstücksfläche zweigeschossig bebaut. Weil die Bauhöhe in Wahrheit meist vier- bis fünfgeschossig ist und zumindest in ersten Bauabschnitt Tiefgaragen unter den Häusern liegen, sind die Grundstücke real zu weniger als der Hälfte bebaut.

Rote Rechtecke: So sind die Gebäude Wasserstadt Limmer im 1. Bauabschnitt, verteilt. Für den 2. Bauabschnitt (links) läuft derzeit die Vorbereitung. Nach Angaben der Stadt soll die Dichte dort mit 19.500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche pro Hektar ebenso ausfallen wie im 1. Bauabschnitt. Quelle: LHH-Geoinformation 2021

Vergleichsquartier in Limmer

In der Nachbarschaft hat die Stadt ein Vergleichsquartier ausgewählt. „Dabei ist natürlich nicht das alte Dorf Limmer der Vergleichsmaßstab für eine Neubebauung, sondern ein Quartier aus der Gründerzeitbebauung“, sagt Thorsten Warnecke, der neue Leiter der Stadtplanung in der Bauverwaltung. „Limmer-Block“ haben die Planer das Carree zwischen Wunstorfer und Harenberger Straße sowie zwischen Tegtmeyer- und Varrelmannstraße genannt.

Zum Vergleich: So dicht ist die Bebauung in einem typischen Gründerzeitquartier in Limmer, hier begrenzt von Wunstorfer Straße, Tegtmeyerstraße, Harenberger Straße und Varrelmannstraße in Hannover-Limmer. Mit 22.800 Quadratmetern Bruttogeschossfläche pro Hektar Nettobauland fällt sie nach Angaben der Stadt rund 15 Prozent dichter aus als in der Wasserstadt. Quelle: Google-Maps

Dicht an dicht reihen sich die straßenseitigen Viergeschosser aus der Vorkriegszeit aneinander, inmitten der Blockrandbebauung finden sich flache Werkstatt- und Garagenbauten. Die BGF pro Hektar Nettobauland ist etwa 15 Prozent höher als in der Wasserstadt: 22.800 Quadratmeter sind es.

An mehreren Orten wird dichter gebaut

Noch dichter ist die Bebauung im Neubauquartier Benther Blick (23.500 qm BGF), das derzeit auf dem Gelände der ehemaligen Tierversuchsanstalt Mäuseburg an der Hermann-Ehlers-Allee in Badenstedt entsteht. Und noch einmal mehr verdichtet wird die Bebauung der limmerschen Kesselstraße (26.500 qm BGF), wo derzeit etwa 200 moderne Wohnungen für das Unternehmen Meravis entstehen.

50 Prozent dichter bebaut als die Wasserstadt: Das Neubauprojekt in der Adolfstraße, Calenberger Neustadt in Hannover, geplant von Stefan Forster Architekten aus Frankfurt am Main. Quelle: Samantha Franson

All das aber ist noch lockere Bebauung gegen das gerade bezugsfertige Neubauprojekt Adolfstraße in der Calenberger Neustadt. Dort ist eine bis zu siebengeschossige Blockbebauung mit 134 Wohnungen und Kita entstanden. Die Bebauungsdichte nach Berechnungen der Stadt: 31.500 Quadratmeter BGF pro Hektar Nettobauland, also gut 50 Prozent mehr als in der Wasserstadt.

Nähe zum Stadtkern ist ausschlaggebend

„Je näher ein Baugebiet am Stadtkern liegt, desto dichter planen wir die Bebauung“, sagt Stadtplanungsamtsleiter Warnecke. „Bei der Adolfstraße handelt es sich um eine geschlossene Blockrandbebauung, es gibt kaum Nebenflächen – deshalb ist die urbane Dichte dort deutlich höher.“ Dass der Neubau trotzdem nicht wie ein Fremdkörper wirkt, liegt einerseits an der gelungenen Backsteinarchitektur mit Putzelementen, die an die Zwanzigerjahre erinnert und vom Architekten Stefan Forster aus Frankfurt am Main stammt, und andererseits daran, dass ringsherum eine ähnlich dichte Bebauung herrscht.

Kronsrode wird etwas dichter bebaut als die Wasserstadt: Im Südosten von Hannover entstehen auf 53 Hektar neue 3500 Wohneinheiten. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Zum Vergleich mit der Wasserstadt Limmer haben dien Planer vier Neubaugebiete in Randlagen gewählt. Der Herzkamp vom Unternehmen Gundlach am Waldrand von Bothfeld und das Buchholzer Grün (ehemaliges Oststadt-Krankenhaus an der Podbi) von Hanova sind mit 13.100 und 16.500 Quadratmetern BGF pro Hektar Nettobauland lockerer bebaut als die Wasserstadt. Das inklusive Vitalquartier von Diakovere (neben dem Annastift in Mittelfeld), in dem ab 2022 bis zu 1000m Menschen leben sollen, ist hingegen mit 19.200 Quadratmetern BGF pro Hektar Nettobauland fast ebenso dicht bebaut wie die Wasserstadt – trotz seiner beschaulichen Stadtrandlage fernab jeder Urbanität. Und Niedersachsens größtes Neubaugebiet Kronsrode am Kronsberg-Süd, das einmal 8000 Menschen Platz bieten soll, liegt mit 20.800 Quadratmetern Bruttogeschossfläche pro Hektar Nettobauland leicht über der dichte der Wasserstadt.

Ihme-Zentrum sticht heraus

„Der Unterschied macht sehr schön deutlich, wie groß die Bandbreite möglicher Bebauungen sind“: Das Ihme-Zentrum in Hannover mit umliegender Gründerzeitbebauung. Die Bebauungsdichte ist mehr als dreimal so hoch wie in der Wasserstadt oder Kronsrode. Quelle: Stadtreisen/Archiv

Das Ihme-Zentrum allerdings sticht bei der Betrachtung aus allen Vergleichen heraus. Mit 69.800 Quadratmetern BGF pro Hektar Nettobauland ist es nicht nur optisch ein Fremdkörper in der Stadt, der in den Siebzigerjahren als hochinnovativ galt und heute große Sanierungsprobleme bereitet. „Wir haben den Vergleich nur vollständigkeitshalber aufgenommen, er ist eigentlich nicht ganz fair“, sagt Planungschef Warnecke. Das Ihme-Zentrum bestehe in den Sockelgeschossen aus Gewerbeetagen und sei als städtebauliches Kerngebiet nicht mit Wohngebieten zu vergleichen. „Trotzdem macht der Unterschied sehr schön deutlich, wie groß die Bandbreite möglicher Bebauungen sind“, sagt Stadtbaurat Vielhaber, „aber auch, wie weit wir bei der Wasserstadt davon entfernt sind, eine Trabentenstadt zu errichten.“

Vergleiche mit Hamburg und Heilbronn

Um abzuschätzen, wie Hannover im Vergleich zu anderen Städten dasteht, haben die Stadtplaner außerdem zwei bekannte deutsche Neubauquartiere hinzugezogen – allerdings handelt es sich hier nur um grobe Messungen zur Bebauungsdichte, wie Warnecke betont. Demnach ist der ambitionierte Stadtteil Oberbillwerder in Hamburg (geplant mit 7000 Wohnungen für 16.000 Menschen auf 1,2 Millionen Quadratmetern) mit 16.500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche pro Hektar Nettobauland etwa so dicht bebaut wie das Buchholzer Grün auf dem ehemaligen Gelände des Oststadt-Krankenhauses. Und der Neckarbogen auf einstigen Gleisanlagen im Zentrum von Heilbronn, ein preisgekröntes Vorzeigequartier, kommt mit 31.500 Quadratmetern auf fast so dichte Bebauung wie die Adolfstraße.

„Die Frage, ob ein Baugebiet zu locker oder zu dicht bebaut ist oder genau richtig, lässt sich nicht abstrakt anhand von Zahlen beantworten“, sagt Stadtbaurat Vielhaber. Allein schon aus Gründen des Klimaschutzes und der Flächensparsamkeit komme eine lockere Einfamilienhaussiedlung für Großstädte kaum noch in Betracht. Eine Orientierung an den Gründerzeitquartieren aber könne bei der Planung helfen, sagt auch Warnecke: „Sie haben sich über Kriege sowie Auf- und Abschwungphasen als sehr robust bewiesen.“

