Der Immobilienmarkt gilt als bester Seismograf der Entwicklung einer Region: Wo investiert wird, glauben Menschen an die Zukunft. Nach einem Jahr Corona-Krise lässt sich diese Bilanz ziehen: An Hannovers Wohnungsmarkt steigen entgegen ersten Erwartungen die Preise weiter an. Im Bürosegment weiß niemand, wie es weitergeht. Logistik boomt in der Pandemie, und für Handelsimmobilien und erst recht den Hotelmarkt sieht es trübe aus.

Immobilienmarkt in Hannover: Investitionen eingebrochen

Die nackten Zahlen sind trist. Noch 2019 sind rund eine Milliarde Euro gewerblich in Hannovers Immobilien investiert worden. Im Corona-Jahr 2020 waren es nur 710 Millionen Euro – das liegt sogar unter dem Fünfjahresmittelwert (765 Millionen Euro). Im Gegensatz zu anderen Städten aber zeige sich Hannover „vergleichsweise robust“, sagt Analyst Andreas Schulten von der Firma Bulwien-Gesa, die den Marktbericht seit mehr als zehn Jahren bearbeitet: „Das Glas ist dreiviertel voll.“

Wohnungsmarkt: Gestiegenes Interesse

Überall entstehen neue Wohnungen – hier an der Adolfstraße nahe dem Waterlooplatz. Quelle: Rainer Dröse

Am Wohnungsmarkt hatte die Corona-Krise anfangs zu einer Zurückhaltung geführt. Ab Frühsommer aber zogen Nachfrage und Preise wieder an. „Krisenfest“ zeige sich der Wohnungsmarkt für Anleger, sagt Schulten, was für Käufer und Mieter eher keine gute Nachricht ist. Seit 2008 haben sich die Preise für Eigentumswohnungen verdoppelt, der Quadratmeter-Durchschnittspreis liegt jetzt bei 4700 Euro (Spitzenpreise: 6100 Euro). Die Mieten haben seitdem um etwa 35 Prozent zugenommen. Im Neubau liegen Durchschnittsmieten bei 12,50 Euro (Spitze: 15,80 Euro), bei Bestandsgebäuden bei 9,20 Euro (Spitze: 13,10 Euro). Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette kündigt an, dass die Stadt wegen der starken Nachfrage jetzt mit der Entwicklung des letzten Bauabschnitts im Neubaugebiet Kronsberg-Süd beginnt. Nächstes Jahr sollen Verträge mit Bauträgern gemacht werden.

Büromarkt: Das Rätselraten

Geplanter Büroneubau am Fischerhof auf dem Gelände des ehemaligen Kaiser-Centers. Quelle: BOB/Agsta-Architekten (Simulation)

Der Büroflächenumsatz, also die Vermietung oder Eigennutzung, ist im Krisenjahr zwar stark eingebrochen – um etwa 27 Prozent auf 145.000 Quadratmeter. „Aber da lächeln wir müde“, sagt Analyst Schulten mit Blick auf die Entwicklungen etwa in Frankfurt oder Essen. Dort haben sich die Werte halbiert. Der Büroleerstand ist in Hannover zwar gestiegen, aber nur von 3 auf 3,3 Prozent – andere Städte liegen doppelt so hoch. Wie sich der Büromarkt entwickelt, weiß derzeit niemand. Dezernentin Tegtmeyer-Dette wies auf die Veränderungen durch Homeoffice und vielleicht auch Beschäftigtenabbau nach der Krise hin. Immerhin: Bei den Fertigstellungen von Büros steht ein Boom bevor – aber das liegt an lange geplanten Neubauten wie etwa der Conti-Zentrale am Pferdeturm. Schulten sagt, der „befürchtete Corona-Schock bei Nachfrage und Preis“ sei in Hannover derzeit nicht zu beobachten.

Handel: Wird das Karstadt-Haus verkauft?

Käufer gesucht? Das ehemalige Hauptgebäude des Karstadt-Konzerns am Schillerdenkmal in Hannover. Quelle: Conrad von Meding

Der stationäre Handel ist durch die Pandemie in der Krise, die Umsatz- und Kaufkraftindizes zeigen abwärts – und das geht laut Prognosen auch in den nächsten Jahren so weiter. Tegtmeyer-Dette berichtete auf Nachfrage, dass nach Informationen der Stadt der Eigentümer des ehemaligen Karstadt-Haupthauses an der Georgstraße bereits Käufer suche – er will es also abstoßen. Schon seit 2016/17 sinken die Immobilienpreise in den besten Innenstadtbereichen leicht. Die Durchschnittsmieten in Hannovers Eins-A-Lagen liegen aber immer noch bei rund 145 Euro pro Quadratmeter.

Hotels: Schwer getroffen

Hat kurz vor Beginn der Krise eröffnet: Das Intercity-Hochhaushotel am Andreas-Hermes-Platz. Quelle: Nancy Heusel

Die Übernachtungszahlen in Hannover haben sich in der Krise halbiert, von 4,25 Millionen auf 1,93 Millionen. „Das neue Me-and-all-Hotel am Aegi hat direkt vor der Pandemie eröffnet und noch nicht einmal Vollbelegung erlebt“, sagt Regions-Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz. Gleiches gilt für das Intercity-Hochhaushotel hinterm Bahnhof. „Bisher waren 80 Prozent aller Übernachtungen businessgetrieben von Geschäftsreisen und Messen“, sagt Franz: „Es wird lange dauern, bis sich dieser Markt erholt.“ Stadt und Region unternähmen jetzt viele Anstrengungen, um das Kongress- und Stadttourismussegment zu beleben, etwa mit einem Kongressbüro. „Es ist eine ökonomische Frage für Hannover, ein attraktives Ziel zu sein für Menschen“, sagt Franz. Allerdings sei der Wettbewerb mit anderen Regionen hart.

Logistikimmobilien: Boom in der Krise

Eine weitere Logistikhalle wächst derzeit im Süden Hannovers. Rechts ist Arvarto angesiedelt, links in der Computersimulation steht die Verdion-Halle vor der Fertigstellung. Quelle: Verdion (Computersimulation)

Der einzige Bereich, der in der Krise uneingeschränkt boomt, ist der der Logistikimmobilien. Das sei gerade „everybodys Darling“, sagt Schulten. Die Lage Hannovers sei günstig, und die Riesenimmobilien verlören ihren Schrecken, weil sie zunehmend begrünt und mit Solartechnik ausgestattet würden. Regions-Wirtschaftsdezernent Franz stellt aber klar, dass es bei Logistik „nicht nur um Amazon und Co“ gehe: „Hannover ist ein starker Industriestandort, und auch dort wird gute Logistik immer wichtiger.“ Als Beispiel nannte er das neue VW-Montagewerk für die Achsfertigung der Elektrowagen, das in Barsinghausen angesiedelt wird: „Das ist ein positives Zeichen in der Krise.“

Der Immobilienmarktbericht kann unter www.immobilienmarktbericht-hannover.de heruntergeladen werden.

Von Conrad von Meding