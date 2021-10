Hannover

Mit dem Start des Wintersemesters haben längst nicht alle Studierenden eine Bleibe in Hannover gefunden. „Wir haben wieder eine ähnlich angespannte Situation wie vor zwei Jahren, als die Uni zuletzt Präsenzlehre anbot“, sagt Sabine Kiel vom Studentenwerk Hannover. Die knapp 2800 Zimmer in den rund 20 öffentlich getragenen Studentenwohnheimen sind alle belegt. Rund 2100 Studierende haben sich auf die Warteliste setzen lassen, die regelmäßig aktualisiert wird.

„Wir bekommen weiter viele Anfragen“, berichtet Kiel. Auch weil viele innerstädtische Angebote auf dem freien Markt für Studenten zu hochpreisig seien. Viele Studierende bekommen ihre Zulassung außerdem erst kurz vor Semesterbeginn und müssen dann schnell ein Zimmer suchen.

„Die Wohnungslage ist dieses Jahr besonders prekär, weil viele Studierende jetzt nach Hannover ziehen, die in den vergangenen drei Semestern ihr Studium aufgenommen haben“, sagt Asta-Sprecher Tobias Kiene. Mieten in privaten Wohnheimen, die oft bei 550 bis 650 Euro liegen, könnten sich Studierende ohne größeren finanziellen Rückhalt nicht leisten. Im Bafög-Höchstsatz von 861 Euro ist aktuell eine Wohnpauschale von 325 Euro einkalkuliert.

Die hohe Nachfrage macht sich auch bei den privaten Betreibern von Apartmenthäusern oder Wohnheimen bemerkbar. Sie bieten meist möblierte Zimmer mit Bad, Küchenzeile und WLAN. Oft gibt es zusätzlich auch Gemeinschaftsräume, alles zum Warmmieten-Fixpreis.

Komplett belegt sind die 33 Mikroapartments des lokalen Anbieters Student One. „Wir waren auch während der Coronazeit ausgebucht, anders als man das hätte erwarten können“, sagt der hannoversche Unternehmer Valentin Schmidt. Die 22 bis 30 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Apartments mit Balkon kosten 540 bis 650 Euro pro Monat. Schmidt bietet außerdem kleinere WG-Zimmer für 230 bis 350 Euro. „Ausländische Studenten ziehen vom Flughafen aus direkt ein. Wir versuchen, ihnen einen guten Rundum-Service zu geben“, sagt Schmidt, Chef der gleichnamigen Möbelwerkstätten.

Andere private Wohnheimbetreiber agieren als bundes- oder europaweite Ketten. Dazu zählt auch The Fizz in der Nordstadt. Die 303 Apartments in dem Studentenwohnheim sind nahezu ausgebucht. „Wir bekommen online täglich sehr viele Anfragen, viele davon aus dem europäischen oder internationalen Ausland, vor allem aus Großbritannien und China“, berichtet Mitarbeiter Benjamin Barkow. Singelstudios mit 21 bis 24 Quadratmetern kosten bei The Fizz aktuell laut Homepage rund 660 Euro.

Am ehemaligen Expogelände liegen in der Chicago Lane die Wohnheime zwei unterschiedlicher Betreiber. Die Talyo Property Services GmbH gibt keine Auskunft über Preise und Belegung m Gebäude Chic 7. Einzelapartments gibt es dort laut Internetauftritt ab 369 Euro. Das Studentenwohnheim C5, ein Nachbarhaus im gleichen Baustil, ist unter Verwaltung der Reanovo Immobilienservice GmbH in Frankfurt. Nach Angabe der Firma sind rund 75 Prozent der 121 Einzel- und 47 Doppelapartments vermietet. Die All-Inklusive-Miete für ein Einzelapartment mit 22 bis 24 Quadratmetern liegt bei 450 bis 500 Euro.

Neu auf dem Markt ist seit September das Studentenwohnheim Hainbase an der Schulenburger Landstraße in Hainholz. Aktuell sind 60 der 241 Apartments vermietet. Die Mietpreise variieren je nach Geschoss und Größe. Unten ist es preiswerter, deshalb auch schneller belegt. Im Erdgeschoss beginnt es bei 560 Euro pro Monat für barrierefreie Apartments, im 1. Obergeschoss kostet die 22 Quadratmeter große Einzimmer-Wohnung 570 Euro. Die Preisstaffel endet im 12. Stock mit 950 Euro für ein Doppelapartment mit 35 Quadratmetern.

