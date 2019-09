Zum Semesterstart im Oktober wird es in den Wohnheimen des Studentenwerks wieder eng: 2016 Namen stehen derzeit auf der Warteliste, Tendenz steigend. „Wir sind auch in diesem Jahr auf Notlagen vorbereitet“, sagt Studentenwerksgeschäftsführer Eberhard Hoffmann. So werde man etwa vorübergehende Doppelbelegungen von Zimmern tolerieren oder – falls nötig – übergangsweise Matratzenlager in Aufenthaltsräumen einrichten.

Aktuell stehen insgesamt 2391 Plätze in den 16 Heimen des Studentenwerks zur Verfügung. Hinzu kommen pünktlich zum Semesterbeginn 162 Plätze in dem neuen Wohnheim auf dem Maschinenbau-Campus in Garbsen und 68 Plätze im Neubau Internationales Quartier in der Dorotheenstraße. Zum Wintersemester 2020/21 wird dann auch das noch im Bau befindliche Wohnheim in der Haltenhoffstraße mit 184 Plätzen fertig sein. Weitere 400 öffentlich geförderte Plätze bieten Träger wie Kirchen oder Verbände an. Nach Angaben des Studentenwerks sind mittlerweile auch rund 750 Plätze in Gebäuden mit Kleinstwohnungen entstanden, die private Unternehmen bauen lassen und unter anderem an Studenten vermieten.

Für ein Zimmer oder Apartmentin den Wohnheimen des Studentenwerks müssen zwischen 200 und 400 Euro Warmmiete gezahlt werden. Wohnungseigentümer, die sich an der Wohnkampagne des Studentenwerks beteiligen, berechnen ihren Untermietern durchschnittlich 290 Euro für ein möbliertes Zimmer und 315 Euro für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Deutlich mehr kosten die Mini-Wohnungen in von Privatfirmen errichteten Wohnheimen – das zurzeit teuerste Einzimmer-Apartment, das in einem Neubau in der Calenberger Neustadt verfügbar ist, liegt bei 879 Euro. „Das ist Irrsinn“, findet Hoffmann.