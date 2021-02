Hannover

Stadttouristen mit Wohnmobil sind in Hannover nicht sonderlich willkommen: Das mangelhafte Angebot an Stellplätzen ist regelmäßig Spottthema in den einschlägigen Internetforen. Nachdem zwei Investoren seit einem Jahr kein passendes Grundstück von der Stadt angeboten bekommen, will CDU-Ratsherr Jens-Michael Emmelmann das Thema jetzt in den Beratungen zum Haushalt erneut aufgreifen. Das Agieren der Stadtspitze sei „an Peinlichkeit kaum zu überbieten“, kritisiert er.

Wohnmobilstellplätze: Angebot dürftig

Ein paar Stellplätze an der Herrenhäuser Graft für 20 Euro pro Nacht, aber ohne Wasser, Strom und Entsorgung – das ist seit Jahren das einzige Angebot der Stadt an Wohnmobilreisende. Dabei boomt das Segment nicht erst seit der Corona-Krise. Zahlreiche andere Städte weisen auf eigene Kosten Stellplätze in guten Lagen aus, von denen sich die Innenstädte, Museen und andere Kultureinrichtungen mit dem Rad erreichen lassen.

Bisher abgeblitzt: Der Bothfelder Oliver Klingemann will mit einem Geschäftspartner einen Reisemobilhafen in Hannover errichten, zum Beispiel auf dem Gelände der Radrennbahn Wülfel. Quelle: Tim Schaarschmidt

In Hannover wollen zwei Investoren aus der Wohnmobilzulieferbranche der Stadt das Projekt abnehmen und einen sogenannten Reisemobilhafen anlegen – bekommen aber seit Anfang 2020 keine freie Fläche zur Pacht oder zum Kauf. Die Stadt bestätigt, dass derartige Grundstücke knapp seien. Wenn sich aber zum Beispiel neue Überlegungen zur Nutzung der Radrennbahn Wülfel in den nächsten Monaten zerschlügen, dann könne man gemeinsam darüber nachdenken, dort einen Reisemobilhafen anzulegen.

Politik fordert Wohnmobilplätze

In der Politik rumort es schon lange bei dem Thema. HAZ-Recherchen zufolge hatte 2006 die FDP erstmals einen Antrag gestellt, dass die Stadt in dem Segment etwas unternehmen müsse. Seitdem kocht der Ärger über den Mangel an akzeptablen Stellplätzen etwa im Jahrestakt hoch – ohne dass sich etwas tut. Die CDU drängt seit Jahren auf eine gut ausgestattete Stellplatzanlage, auch die Wählergemeinschaft Die Hannoveraner fordert inzwischen einen „innerstädtischen Campingplatz“.

Emmelmann verlangt nun, dass die Stadt kurzfristig eine Lösung findet und kritisiert die Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne). „Sollte dies nicht geschehen, kann das Agieren der Dezernentin nur als aktives Verhindern einer touristischen Aufwertung und einer Gewerbesteuereinnahmequelle gewertet werden“, sagt er. Hannover dürfe nicht dulden, dass der Stadt in namhaften Fachzeitschriften und sozialen Medien „ein Armutszeugnis“ ausgestellt werde, was die Attraktivität für Wohnmobiltouristen betrifft.

