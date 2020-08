Nordstadt

Holzplatten vor den Fenstern, Berge aus Sand und hohe Bauzäune: Wirklich einladend sieht das Grundstück der ehemaligen Landesfrauenklinik in Hannovers Nordstadt zurzeit nicht aus. Doch das bleibt nicht so. Am Herrenhäuser Kirchweg entsteht das Wohnprojekt Charlottes Garten.

Luxuswohnen hat seinen Preis

1781 hatte König Georg die Landesfrauenklinik zu Ehren seiner Frau Sophie Charlotte gegründet. In den heute denkmalgeschützen Gebäuden befand sich auch einmal eine Entbindungsstation für Frauen aus prekären Verhältnissen. Die wird es dort in Zukunft allerdings wohl nicht geben: Über eine Million Euro müssen Interessenten für ein Penthouse in Charlottes Garten, wie Projektentwickler BPD das Quartier getauft hat, zahlen.

Insgesamt sollen auf dem Areal 164 Wohnungen entstehen, teilweise auch in Neubauten – und die haben ihren Preis. Mehr als 7000 Euro pro Quadratmeter müssen zum Beispiel Käufer einer Dreizimmerwohnung zahlen. Dennoch sind viele der Luxuswohnungen bereits verkauft. Immerhin: Auch geförderte Mietwohnungen entstehen am Herrenhäuser Kirchweg. Insgesamt 27 Objekte mit Mietpreisbindung sind geplant.

Neubau wird Mitte 2022 fertig

Bis die Wohnungen im Neubau bezogen werden können, dauert es allerdings noch – laut Projektentwickler BPD bis Mitte 2022. Noch mehr Zeit verlangen die Altbauwohnungen, die rund ein Jahr später bezugsfertig sein sollen. Leichte Verzögerungen der Baumaßnahmen gab es zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Vor allem Abstimmungsprozesse mit Dritten seien durch Covid-19 erschwert worden, so die Auskunft durch BPD. Die Fertigstellung des Baus soll sich dennoch nicht verzögern.

Bereits seit Dezember 2019 läuft das Bodenmanagement. Dabei werden Altlasten aus der Zeit der langjährigen Krankenhausnutzung durch die Niedersächsische Landesfrauenklinik aus dem Bodenbereich entfernt. Laut BPD sei dem Unternehmen wichtig, die eigenen Bauvorhaben auf sauberem Untergrund umzusetzen und keinen verunreinigten Boden zu hinterlassen. Ende Juni hat nun die Erstellung der Baugrube begonnen. Die Betonierarbeiten sollen im September starten.

Von Nina Hoffmann