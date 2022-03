Hannover

Zu klein, zu teuer, schon vergeben: Mietwohnungen und Zimmer sind mitunter schwer zu bekommen, vor allem in Großstädten. Auch in Hannover brauchen Suchende in der Regel eine Weile, bis sie die passende Bleibe gefunden haben. Doch wer bestimmte Dinge berücksichtigt, hat bessere Chancen. Wir haben acht Tipps zusammengestellt, die die Suche erleichtern sollen.

1. Stadt anschauen

Die Lage der Mietwohnung macht viel aus. Der allererste Schritt bei der Wohnungssuche sollte deshalb eine Besichtigung der Stadt sein. So bekommen Sie ein Gefühl dafür, in welchen Gegenden von Hannover Sie sich wohl fühlen. „Man sollte sich ganz im Klaren sein, wo man wohnt und wo man hin will“, sagt der Leiter der Rechtsabteilung des Mieterbundes in Hannover, Reinold von Thadden. So kann man etwa herausfinden, wie lebhaft ein Stadtteil ist und wo man näher am Grünen wohnen kann.

2. Alle Vermieter berücksichtigen

Wer Wohnungsanzeigen durchschaut, stößt in der Regel auf Angebote von privaten Vermietern, von Maklern oder von großen Wohnungsbaugesellschaften. Es gibt jedoch in Hannover noch weitere Akteure, die man leicht vergisst: Genossenschaften. Diese inserieren ihre Mietwohnungen häufig ausschließlich auf ihren eigenen Internetseiten. Zudem gibt es bei einigen Genossenschaften die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzten zu lassen. Dann bekommt man die Angebote direkt zugesendet.

3. Außerhalb des Internets suchen

Auf den ersten Blick mag die Auswahl an Wohnungsangeboten im Internet groß sein. Doch wer sich regelmäßig auf den großen Portalen umschaut, merkt schnell, dass die Chancen relativ gering sind, auf diesem Weg eine Wohnung zu finden. Denn wenn Anzeigen in großen Portalen auftauchen, werden sie häufig von sehr vielen Menschen gesehen – und die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber auf ein und dieselbe Wohnung ist entsprechend hoch.

Alternativ bietet es sich an, an schwarzen Brettern, wie etwa in Supermärkten, nach Anzeigen für Mietwohnungen oder Zimmer zu suchen. Und es gibt noch einen weiteren Weg, der sich lohnen könnte: Zeitungsanzeigen. Manche werden schon fündig, wenn sie sich die von Vermietern geschalteten Anzeigen durchlesen. Noch bessere Karten haben diejenigen, die als Wohnungssuchende in Hannover selbst eine Anzeige schalten. Denn einige private Vermieter möchten einen Ansturm auf ihr Angebot vermeiden und suchen sich die potenziellen Mieter lieber selbst in solchen Anzeigen heraus.

4. Unterlagen bereithalten

Nur weil man eine Wohnung gefunden hat, heißt das noch lange nicht, dass man sie auch bekommt. Gerade wenn es viele Interessenten für das gleiche Mietobjekt gibt, ist es deshalb ratsam, gut vorbereitet zu sein. Es bietet sich an, folgende Unterlagen schon für die Besichtigung bereitzuhalten: Gehaltsnachweis, Kopie des Personalausweises, ausgefüllte Mieterselbstauskunft und eventuell eine Schufa-Auskunft, wobei die nicht immer gefordert wird. Wer noch nicht selber Geld verdient, braucht unter Umständen eine Mietbürgschaft, zum Beispiel von den Eltern. Für Sozialwohnungen ist zudem ein Wohnberechtigungsschein notwendig.

5. Geduld bewahren

„An einem Wohnungswechsel hängt eine Menge dran, der sollte gut überlegt sein“, sagt von Thadden. Das erstbeste Angebot zu nehmen, ist also keine gute Idee. Denn die Auswahl an freien Wohnungen verändert sich ständig. Auch wenn  die Suche in einem Moment aussichtslos erscheint, kann das ein paar Tage später schon wieder ganz anders sein. Um unnötigen Zeitdruck zu vermeiden, empfiehlt von Thadden, die alte Wohnung erst zu kündigen, wenn der Vertrag für die neue unterschrieben ist. „Einfach so zu kündigen ist in einer Großstadt fatal“, sagt er.

6. Potenziale einer Wohnung erkennen

Die Wand ist eher grau als weiß, der Fußboden muss erneuert werden, und die Küche ist ein leerer Raum? Wenn eine Wohnung renovierungsbedürftig ist, schreckt das viele künftige Mieter ab. Dabei lassen sich viele Dinge leicht beheben. Ein neuer Anstrich bedeutet zwar einiges an Arbeit, bewirkt oft aber auch viel. Und auch eine neue Küche muss nicht teuer sein. Bei Ebay-Kleinanzeigen etwa werden teilweise sehr gut erhaltene Küchen zu niedrigen Preisen angeboten. Wichtig ist aber: Die Grundsubstanz der Wohnung sollte intakt sein. Wenn die Strom- und Wasserleitungen stark veraltet sind oder sich Schimmel an den Wänden gebildet hat, ist es mit einem neuen Anstrich nicht getan.

7. Nebenkosten berücksichtigen

Die Kosten für eine Wohnung setzen sich aus der Miete und den Nebenkosten zusammen. Während bei der Miete in der Regel klar ist, was auf einen zukommt, kann man bei den Nebenkosten böse Überraschungen erleben. „Die Kosten für Strom und Gas erhöhen sich momentan enorm“, sagt von Thadden. Er rät deshalb dazu, genau hinzuschauen, wie die voraussichtlichen Kosten berechnet wurden. Das, was die Vormieter vor ein oder zwei Jahren gezahlt hätten, sei nicht mehr aktuell.

8. Mit dem Wohnungsmarkt beschäftigen

„Sich einfach mit dem Wohnungsmarkt beschäftigen“ – das ist von Thaddens allgemeiner Tipp zum Schluss. Wer während der Wohnungsbesichtigung das erste Mal von Nebenkosten oder Mietspiegel hört, ist schlecht vorbereitet – und kann dann auch nicht einschätzen, ob die Mietkosten angemessen sind.

Von Thea Schmidt