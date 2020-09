Im sogenannten Vitalquartier in Hannover sollen unter anderem altersgerechte Wohnungen, Geschäfte, Kitas sowie Apartments für Menschen mit Behinderung entstehen. Allein der Pflege- und Klinikverbund Diakovere investiert in das Neubaugebiet am Annastift-Hochhaus 32 Millionen Euro. Am Mittwoch war Richtfest.