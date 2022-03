Hannover

Angespannt war die Lage auf Hannovers Wohnungsmarkt bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die große Anzahl an Flüchtlingen setzt die Stadt nun jedoch weiter unter Druck. Laut Schätzungen könnten bis zu 22.000 nach Hannover kommen. Selbst im günstigsten Fall würden wohl tausende zusätzliche Wohnungen benötigt. Derzeit ist völlig unklar, wo diese entstehen könnten.

Viel Erfahrung mit der Unterbringung von Flüchtlingen hat die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova. Sie errichtete bereits während der ersten Flüchtlingswelle ab 2015 eine ganze Reihe von festen Unterkünften in Hannover. „Wir müssen uns alle Flächenpotenziale noch einmal sehr genau anschauen“, sagt Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus. Container könnten eine „sehr gute Lösung“ sein. Allerdings seien diese aufgrund einer hohen Nachfrage aktuell „sehr teuer“. Denn benötigt werden diese nicht nur für Unterkünfte. Auch viele Schulklassen sind darin untergebracht, weil die Räume an vielen Standorten sonst nicht ausreichen würden.

Hochwertig und aus Holz: Die Flüchtlingsunterkunft, die 2016 an der Steigertahlstraße in Linden-Nord errichtet wurde. Helfen solche Lösungen auch in der aktuellen Lage? Quelle: Clemens Heidrich

CDU: Wer Zimmer zur Verfügung stellt, soll Geld bekommen

Wo Wohnungen frei würden, werde sein Unternehmen schauen, ob diese der Stadt für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden können. Kurzfristig hatte die Wohnungswirtschaft 100 in Aussicht gestellt. Allein 50 davon kommen laut Klaus von der Hanova. Er schlägt außerdem vor, Hotels als Unterkünfte zu nutzen. Zudem seien auch viele Privatleute bereit, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Das werden wir unterstützen und genehmigen“, verspricht Klaus.

„Wir müssen zusammenrücken“, fordert Robert Marlow, der Präsident der Architektenkammer Niedersachsen. Es gebe sehr viele Häuser, in denen aktuell Zimmer leer stünden. Dafür setzt sich auch Felix Semper ein, Fraktionschef der CDU in Hannovers Rat. „Wir müssen das private Engagement fördern und unterstützen. Es gibt sicher viele, die mindestens zeitweise Zimmer zur Verfügung stellen können“, glaubt er. Allerdings müsse es dafür „auch eine angemessene Entschädigung geben. Das würde sicherlich die Bereitschaft steigern“, sagt Semper.

Kammerpräsident für Holzbauten und „dezentrale Unterbringung“

Kammerpräsident Marlow kann sich zudem vorstellen, dass wie bereits vor einigen Jahren in Hannover erneut Flüchtlingsunterkünfte in Holzmodulbauweise aufgestellt werden. Sein Architekturbüro hatte für die Stadt fünf solcher Projekte umgesetzt. „Die Unterkünfte sind auch noch einige Jahre danach in einem sehr guten Zustand“, berichtet der Architekt. Ein Problem allerdings sei, dass es bei den Holzcontainern aktuell lange Lieferfristen gebe.

Marlow plädiert deshalb auch für eine „dezentrale Unterbringung“. Generell müssten Orte in Randlagen gestärkt werden, indem das Internet und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. „Dann könnten sich auch mehr Menschen vorstellen, dort zu leben und zu arbeiten“, sagt Marlow.

SPD will höher und dichter bauen – auch in der Wasserstadt

SPD-Fraktionschef Lars Kelich will angesichts der schwierigen Lage „an der einen oder anderen Stelle darüber reden, ob wir höher und dichter bauen können, als ursprünglich als geplant“. Zum Beispiel in der Wasserstadt Limmer. „Da müssen wir vielleicht noch einmal nachjustieren. Das muss auch eine Bürgerinitiative verstehen“, erklärt der SPD-Mann.

Auch Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian will in Hannover „auf jeden Fall höher bauen“. Dafür gebe es noch „viel Potenzial“. Allerdings setzt sie sich auch für eine bessere Verteilung der Flüchtlinge ein. Diese müssten „auch im Umland und darüber hinaus im ländlichen Raum untergebracht werden“, wo es größere Leerstände gibt.

Aufbau der Holzmodulanlage 2016 für eine Flüchtlingsunterkunft an der Steigertahlstraße . Quelle: Michael Thomas (Archiv)

FDP: Lieber eine Wohnung im Harz als ein Zelt in Hannover

Das sieht auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke so. „Eine Wohnung auf dem Land ist besser als ein Zelt in der Großstadt“, sagt er. Engelke fordert das Land auf, die Praxis der Verteilung von Flüchtlingen zu überdenken. Aktuell werden diese primär entsprechend der Größe der Kommunen verteilt und nicht auf Basis der Anzahl freier Wohnungen. Aus Sicht von Engelke lässt sich das in der aktuellen Lage nicht mehr durchhalten: „In Hannover können wir nicht in kurzer Zeit so viele Flüchtlinge unterbringen. Im Harz zum Beispiel gibt es gleichzeitig viele freie Wohnungen und Ferienhäuser“.

Hanova-Chef Klaus glaubt allerdings, dass „wir nicht verhindern können, dass die Menschen dorthin gehen, wohin sie gehen wollen“. Der Raum Hannover werde ein besonderer Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus der Ukraine sein, weil es dort bereits viele Landsleute und Verwandte gebe. Auch Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) bestätigte am Mittwoch gegenüber der Politik im Bauausschuss, dass mit „Netzwerkwanderungen“ in die Region Hannover zu rechnen sei. Zwar könne man aktuell „nur Annahmen“ treffen, wie viele Flüchtlinge kommen werden. Bei den verschiedenen Prognosen sei die Region allerdings vorne mit dabei. „Wir müssen uns vorbereiten“, sagte Vielhaber. Hannover dürfe „nicht nachlassen“ beim Wohnungsbau.

Von Christian Bohnenkamp