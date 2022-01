Kommunalpolitik - Wohnungsbau, Corona-Hilfen, Radwege – das will Grün-Rot in diesem Jahr in Hannover anpacken

Die Ratskoalition aus SPD und Grünen hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. Radwege sollen ausgebaut – in der Wasserstadt Limmer und in Kronsrode die nächsten Bauabschnitte in Angriff genommen werden. Doch reichen die finanziellen Mittel für alle Vorhaben?