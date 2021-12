Nordstadt

Der Abriss der alten Gebäude auf dem früheren Gelände des Sanitärgroßhandels Bumke schreitet voran. Die Grünen sehen das mit Skepsis. Was sie stört: Bisher hat der Rat den neuen Bebauungsplan für das geplante Wohnquartier am Engelbosteler Damm noch gar nicht beschlossen. Auch der städtebauliche Vertrag zwischen Investor und Stadt steht noch aus. Mit der Vereinbarung will die Stadt den Projektentwickler auf bestimmte Vorgaben verpflichten.

Allerdings ist rechtlich nichts gegen den Abriss einzuwenden. Das Wohnungsbauunternehmen Theo Gerlach hat das Gelände bereits vor einigen Jahren gekauft. Weder das Wohn- und Geschäftshaus an der Straße, noch die zahlreichen Gewerbegebäude auf dem Grundstück stehen oder standen unter Denkmalschutz.

Grüne: „Bumke-Abriss schafft Tatsachen“

„Wir werden durch den Abriss vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt dennoch Stefan Winter, Grünen-Fraktionschef im Bezirksrat Nord. Was ihn ärgert: Wenn der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt wird, können Bürger noch Einwände erheben. „Es werden noch Stimmen zu einer eventuellen Nachnutzung der alten Gebäude kommen. Darüber hat sich der Investor nun schon hinweggesetzt.“

Die Grünen haben die Stadtverwaltung deshalb nach dem Stand der Dinge gefragt. Der Bezirksrat Nord hatte in einem Eckpunktepapier vorgegeben, dass der Investor für zwölf Prozent der geplanten Wohnungen eine gemeinwohlorientierte Wohnungsgenossenschaft ins Boot holt. Dazu sollte Gerlach Grundstücke zum Verkehrswert verkaufen, vorzugsweise an die Nordstädter Wohnungsbaugenossenschaft Woge.

Baut die Woge auf dem Bumke-Gelände?

Der Abriss von Gebäuden auf dem ehemaligen Gelände der Firma Bumke startete Anfang November. Quelle: Katrin Kutter

Die Verwaltung konnte dazu allerdings nicht viel sagen. Ob es Gespräche mit Wohnungsgenossenschaften gab oder sogar Ergebnisse, blieb offen. „Da der städtebauliche Vertrag noch nicht abgeschlossen ist, bestehen die Verpflichtungen für die Firma Gerlach noch nicht. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Gespräche einfordern“, erläutert Stadtbezirksmanager Stefan Kaczmarek. Was auf freiwilliger Basis derzeit passiere, wisse die Stadt nicht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bezirksrat hatte für das Baugebiet und die Umgebung auch ein „zukunftsorientiertes“ Mobilitäts- und Verkehrskonzept eingefordert sowie ein mit der Klimaschutzleitstelle der Stadt abgestimmtes Energiekonzept. Beides hat der Investor vorgelegt, berichtet Kaczmarek. Die Konzepte werden Teil des städtebaulichen Vertrags. Der Bezirksrat bekommt sie mit dem Vertrag zur Entscheidung vorgelegt.

Von Bärbel Hilbig