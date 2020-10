Hannover

Wohnen nahe dem Stadtwald und doch in zentraler Lage – das Neubaugebiet Kleefelder Hofgärten wächst weiter. Das Wohnungsbauunternehmen Theo Gerlach hat jetzt mit dem nächsten Bauabschnitt begonnen. 83 weitere Mietwohnungen sollen auf dem Grundstück an der Lathusenstraße entstehen. Vermieter wird die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz sein.

„Wir wollen mit dem neuen Wohnquartier nahe der Eilenriede ein gestalterisch hochwertiges und lebendiges Wohnquartier schaffen“, sagt Helmut Kummer, Geschäftsführer der Theo Gerlach Wohnungsbau. Im Spätsommer 2022 sollen die Häuser bezugsfertig sein.

Genossenschaft: Es geht auch ohne teure Architektenwettbewerbe

In den mehrgeschossigen Backsteinhäusern ist Platz für Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen. Bereits Anfang 2021 will die Genossenschaft die Wohnungen zu „moderaten Neubaumietpreisen“ anbieten, wie es heißt. Die Qualität der neuen Gebäude beweise, dass es auch ohne teure und überregulierte Architektenwettbewerbe gehe, sagt Christian Petersohn, Vorstandschef der Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz. Ein Seitenhieb auf den scheidenden Baudezernenten Uwe Bodemann, dem vorgeworfen wird, allzu viele Wettbewerbe vorgeschrieben zu haben, die die Baukosten in die Höhe trieben.

Grüne Höfe und eine Tiefgarage

Jetzt entstehen zunächst 22 Mietwohnungen in einer frei stehenden Häuserzeile mit einem Gartenbereich. Kurz darauf zieht Gerlach zwei mehrgeschossige Bauten mit weiteren 61 Mietwohnungen hoch, die im Durchschnitt knapp 70 Quadratmeter groß sind. Die beiden sich gegenüber stehenden Gebäude bilden einen Hof. Um möglichst wenig Flächen zu versiegeln, hat Gerlach den Großteil der benötigten Stellplätze in einer zweigeschossigen Tiefgarage unter den Neubauten untergebracht. In dem gesamten Wohnquartier sollen begrünte Höfe zum Verweilen einladen. Die Entwürfe für die neuen Häuser stammen von der Gruppeomp Architektengesellschaft mbH aus Hannover.

Lofts für 3600 Euro pro Quadratmeter aufwärts

Bereits seit 2017 wird an der Lathusenstraße gebaut. Das gesamte Grundstück der Kleefelder Hofgärten hat eine Ausdehnung von 28.000 Quadratmetern. Wenn alles fertig ist, sollen dort 242 Wohnungen zur Verfügung stehen. Auf dem Gelände war in den Dreißigerjahren eine Fernmeldeschule beheimatet. Das Sahnestück im neuen Quartier sind 65 Wohnlofts, die im historischen Schulgebäude untergebracht sind. Die Preise für dieser Eigentumswohnngen liegen bei 3600 Euro pro Quadratmeter aufwärts.

Von Andreas Schinkel