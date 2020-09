Hannover

Die Arbeiten am Vitalquartier in Hannover-Mittelfeld sind in vollem Gange: Nachdem Diakovere den Auftakt des Baus der inklusiven Kita gefeiert hat, hat nun auch der Spar- und Bauverein einen Meilenstein erreicht. Die Wohnungsbaugenossenschaft feierte Richtfest für barrierefreie Wohnungen in dem Quartier.

Wohnungen barrierefrei erreichbar

Insgesamt 50 neue Apartments baut die Genossenschaft auf dem Gelände An der Seelhorst. Die Wohneinheiten im Erdgeschoss sollen zum Teil mit Rollstuhl befahrbar sein. In den anderen Etagen werde es keine Türschwellen geben, so der Spar- und Bauverein. Geplant seien Ein- bis Vierzimmerwohnungen mit einer Fläche zwischen 49 und 120 Quadratmetern. Zu den Wohnungen gehören außerdem ein Balkon oder eine Terrasse. Mit einem Aufzug können auch die oberen Stockwerke ohne Hindernisse erreicht werden.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Einzug ab April 2021

Die Corona-Krise hat keine großen Auswirkungen auf das Bauprojekt. Lediglich das Richtfest konnte nicht in großer Runde stattfinden. Stattdessen habe man den Einsatz der Bauarbeiter gewürdigt, heißt es von Genossenschaftsseite. Im April kommenden Jahres sollen dann die ersten Mieter einziehen können, die Bewerbungsphase laufe schon.

Von Monika Dzialas