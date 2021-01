Wohnungsbrand am Ortmannweg: Feuerwehr Hannover im Einsatz

Hannover

Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in Hannover-Herrenhausen gerufen worden. Aus einer Hochparterre-Wohnung am Ortmannweg dringt dichter Rauch, nach ersten Informationen wurde eine ältere Dame verletzt.

Anfangs war von einer Explosion die Rede, doch das bewahrheitete sich laut Feuerwehr schlussendlich nicht. Die Retter löschen aktuell die in Flammen stehende Wohnung. Wie schwer die Mieterin verletzt wurde, ist noch offen.

Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner und Peer Hellerling