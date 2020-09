In Hannover-Bemerode ist ein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung unvermittelt ausgeartet. Als die Beamten am Freitagnachmittag an der Adresse eintrafen, drangen dichte Rauchschwaden aus der betroffenen Wohnung. Umgehend wurde die Feuerwehr gerufen, die Retter holten eine leblose Person aus der Wohnung.