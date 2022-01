Hannover

In Hannover-Linden hat es in der Nacht zu Donnerstag einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Die Feuerwehr musste eine Person aus dem vierten Obergeschoss über eine Drehleiter retten. Verletzt wurde niemand.

Gegen 3.20 Uhr erreichten die Regionsleitstelle mehrere Notrufe. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung in der Ottenstraße (Linden-Nord). In der vierten Etage brannte es in einer Wohnung. Der Treppenraum des Gebäudes war durch dichten Qualm für die Bewohner nicht mehr als Fluchtweg nutzbar.

Elektroinstallation im Haus beschädigt

Der eingeschlossene Bewohner wurde mithilfe der Drehleiter gerettet. Zeitgleich drangen mehrere Einsatztrupps unter Atemschutz in das Gebäude ein, suchten nach weiteren Personen und löschten den Brand. Zum Glück war niemand mehr in der Wohnung.

Durch das Feuer wurde die Elektroinstallation des Gebäudes beschädigt. Aus Sicherheitsgründen musste das gesamte Haus durch den Energieversorger Enercity stromlos geschaltet werden. Die Bewohner kamen im privaten Umfeld unter.

Polizei sucht nach der Brandursache

Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr zurzeit keine Angaben machen. Die Brandschützer und der Rettungsdienst waren mit neun Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.

Von Britta Mahrholz