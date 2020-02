In einer Wohnung an der Schleidenstraße in Hannover ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Verletzte gibt keine, doch die Löscharbeiten gestalten sich aufwändig. Teile der Podbielskistraße sind gesperrt.