Mitten im Evakuierungsgebiet für die Bombenräumung: Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bernstraße in Hannover-Oststadt ist am Montagabend ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Laut Polizei hatte die 51-jährige Wohnungsbesitzerin mit ihren drei Kindern am frühen Abend wegen der Evakuierung anlässlich der Bombenentschärfung im Zooviertel das Mehrfamilienhaus verlassen. Gegen 21.30 Uhr bemerkte die Familie zusammen mit Polizeibeamten an einer nahe gelegenen Sperrstelle Flammen am Fenster ihrer Wohnung.

Der alarmierten Feuerwehr gelang es zwar, den Brand schnell zu löschen. Trotzdem wurde die Wohnung laut Polizei erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Eine darüber liegende Dachgeschosswohnung ist nach dem Brand ebenfalls von den Auswirkungen beschädigt. Unter anderen waren dort wegen der enormen Hitze zwei Fenster gesprungen. Brandexperten der Polizei gehen bislang mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers aus. Vermutlich sei der Brand von der beschädigten Elektrik eines Wäschetrockners im Kinderzimmer verursacht worden, teilt die Polizei mit.

