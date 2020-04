Hannover

Die Stadt soll in diesem Jahr auf die Hälfte einer satten Gewinnausschüttung ihrer Wohnungsbaugesellschaft Hanova verzichten – das ist ein Vorschlag der Geschäftsführung, über den am Freitag der Aufsichtsrat diskutiert hat.

Dem Vernehmen nach hat Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus dem Gremium vorgeschlagen, statt der geplanten 20 Millionen Euro nur etwa die Hälfte der Summe an die Gesellschafter auszukehren. Das sind im Wesentlichen die Stadt und die Sparkasse Hannover mit einem Anteil von 10 Prozent.

Anzeige

Wohnungsbau ankurbeln

Das Geld, also rund 10 Millionen Euro, soll bei der Hanova bleiben, um damit den dringend benötigten Neubau von Wohnungen in Hannover anzukurbeln. Auch verzichtet die Hanova wegen der Corona-Krise auf anstehende Mieterhöhungen. Außerdem kommen auf die Hanova durch den bereits beschlossenen Kauf der Hochhäuser im Canarisweg hohe Kosten zu. Für die folgenden Jahre hat die Stadt bereits auf die Ausschüttung weiterer 10 Millionen Euro verzichtet.

Weitere HAZ+ Artikel

Hannover benötigt dringend neue Wohnungen: Neubauten von Hanova im Heideviertel. Quelle: Hanova

Die Anregung dafür kommt aus der Stadt. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte im vergangenen Sommer, da war er noch Kandidat, angekündigt, dass er die Hanova mit mehr Geld ausstatten will. „Mein Konzept sieht vor, auf die Gewinnausschüttung langfristig zu verzichten und die Gewinne in den Bau bezahlbarer Wohnungen zu reinvestieren.“ Auch der Kämmerer ist mit einem Teilverzicht offenbar einverstanden, obwohl er das Geld bereits im Haushalt eingeplant hatte.

Rat muss entscheiden

Die Aufsichtsratsmitglieder müssen nun bis zum 4. Mai entscheiden, ob sie dem Vorschlag folgen. Danach müsste der Rat das beschließen, weil der Verzicht Auswirkungen auf den Haushalt hätte. Danach wären Stadt und Sparkasse als Gesellschafter am Zug, den Verzicht zu erklären.

Weist Kritik an zu hohen Mieten zurück: Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus. Quelle: Nancy Heusel

Wenig Chancen hat dem Vernehmen nach ein Vorschlag aus Kreisen der Aufsichtsratsmitglieder, auf die gesamten 20 Millionen Euro zu verzichten. Das lehnen Sparkasse und Kämmerei ab. Im Rat hat sich die CDU dafür ausgesprochen, die gesamte Summe bei der Hanova zu belassen. Auch Teile der Grünen-Fraktion tendieren offenbar zu einem Komplettverzicht.

4,7 Millionen Euro Gewinn

Die Wohnungsbaugesellschaft hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 7,5 Millionen Euro erzielt, wie Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus am Freitag im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung mitteilte. 423 neue Wohnungen habe man fertiggestellt. „Wir werden auch im Jahr 2020 attraktiven und bezahlbaren Wohnraum für Hannover schaffen“, kündigte Klaus an.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Zuletzt war die Hanova wegen hoher Mieten in Neubauten in die Kritik geraten. So verlangt das Unternehmen etwa 16,28 Euro pro Quadratmeter am Klagesmarkt. Klaus wies die Kritik zurück: Aktuell liege der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Hanova-Wohnungen bei 5,76 Euro, was sich preisdämpfend auf den Mietspiegel in Hannover auswirke. Hanova ist mit knapp 14.000 Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke