Hannover

Die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova hat 115 Wohnungen an die GWH Wohnungsgesellschaft Hessen verkauft. Mit den Einnahmen will das Unternehmen seinen Wohnungsneubau in Hannover vorantreiben. Der Verkauf eines ganzen Wohnungspakets ist für die Hanova eine Ausnahme. „Unsere Strategie ist das Bestandswachstum. Wir wollen, dass der Anteil von Wohnungen in öffentlicher Hand steigt“, betont Geschäftsführer Karsten Klaus. Das wirke sich preisdämpfend auf den Mietspiegel aus.

Mieter reagieren besorgt auf den Verkauf

Unter den meist langjährigen Mietern hat die Nachricht vom Verkauf Besorgnis ausgelöst. Die vier verkauften Gebäude liegen in Hainholz (Schmedesweg und Knoevenageweg), Heideviertel (Müdener Weg/An der Breiten Wiese) und Bornum (Hudeplan). Sie wechseln zum Jahresanfang 2020 in den Besitz der GWH. Die Mieter zahlen bisher im Durchschnitt rund 6,20 Euro pro Quadratmeter.

Neuer Eigentümer darf nicht kündigen

Die Hanova hatte die Mieter im Vorfeld per Brief informiert, dennoch reagierten einige alarmiert. Das städtische Tochterunternehmen betont, dass es die GWH im Kaufvertrag zur Übernahme aller bestehenden Belegrechte für Wohnungen verpflichtet hat. Außerdem sollen zusätzliche Vereinbarungen die Rechte der Mieter schützen. Dazu gehört ein Kündigungsverbot für bestehende Mietverhältnisse und der Schutz vor Luxusmodernisierungen. Zusätzlich muss die GWH die Gebäude mindestens zehn Jahre im Bestand halten.

Durch den Verkauf gewinnt Hanova das notwendige Eigenkapital für weitere Neubauten. „Wir haben ein enormes Programm vor uns“, sagt Klaus. Aktuell befinden sich noch 600 Wohnungen der Hanova im Bau, im neuen Jahr starten weitere Projekte wie das Bauvorhaben In den Sieben Stücken, eventuell auch bereits der erste Bauabschnitt im neuen Stadtteil Kronsrode.

Hanova baut 423 neue Wohnungen in 2019

Im Jahr 2019 hat Hanova 423 neue Wohnungen fertiggestellt, 141 dieser Neubauwohnungen unterliegen der Mietpreisbindung. Gleichzeitig ist für 58 Wohnungen die Förderung ausgelaufen. Anfang 2020 erwirbt das Unternehmen außerdem 216 Wohnungen im Canarisweg.

Geschäftsführer Klaus betont, Hanova habe sich bewusst für den Verkauf an die GWH entschieden. „Wir haben nicht den Höchstbietenden am Markt genommen, sondern einen verlässlichen und sozialen Partner, der die Bewirtschaftung der Wohnungen in unserem Sinne weiterführen wird.“

Die GWH mit Sitz in Frankfurt/Main baut sich seit 2016 einen Bestand in der Region Hannover auf. Im Neubaugebiet Kronsrode will das Unternehmen rund 1.200 Wohnungen errichten.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig