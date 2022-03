Hannover

Hannover hat 13 Bezirke, die sich in mehr als 50 Stadtteile aufgliedern. Je nach Lebenslage und Bedürfnissen eignen sich unterschiedliche Stadtviertel besonders gut zum Wohnen. Bewohnerinnen und Bewohner haben uns erzählt, was ihren Stadtteil ausmacht. Heute: Stadtteile mit viel Grün.

Waldhausen: Bastian Degmayr, 21, Wirtschaftsinformatiker

Bastian Degmayr aus Waldhausen in Hannover Quelle: Inga Schönfeldt

„Waldhausen gehört zu den kleineren Stadtteilen. Aber er ist vielen ein Begriff, weil Gerhard Schröder und Christian Wulff mal hier gewohnt haben. Es ist kein Viertel, in dem viele Studenten oder junge Leute wohnen, aber mir gefällt Waldhausen gut, weil es super angebunden ist. Mit dem Fahrrad ist man schnell in der Stadt, am Maschsee und an den Ricklinger Teichen, und drei verschiedene Stadtbahnlinien fahren hier vorbei. Die Villen sind natürlich auch ganz schick. Darin wohne ich aber leider nicht.

Mein Lieblingsplatz ist der Brunnen beim Vierthaler Teich. Im Sommer setze ich mich gerne hierhin, weil es durch die vielen Bäume angenehm kühl ist und es auch nicht so überlaufen wie an vielen anderen Plätze in Hannover ist. An dem Teich leben sogar ein paar Biber. Allgemein gibt es viel Natur hier, und die Eilenriede ist direkt vor der Haustür.

Was mich stört ist der geplante Ausbau des Südschnellwegs. Dieser soll auf Autobahnbreite ausgebaut werden. Dafür soll viel Natur in der Leinemasch zerstört werden, und das Aufkommen an Autos wird wahrscheinlich noch größer werden.“

Bewohner geben Orientierung In welchem Stadtteil soll ich wohnen? Diese Frage stellen sich insbesondere Menschen, die neu nach Hannover kommen. Sieben Bewohnerinnen und Bewohner haben uns erzählt, was ihnen besonders gut gefällt. Das hier ist der erste Part. Teil 2 erscheint am 9. März auf HAZ.de, Teil 3 folgt am 11. März.

Bemerode: Lydia Waldmann (29), Künstlerin, und Dehlia Lietzow (34), Ganztagskoordinatorin

Dehlia Lietzow, Lydia Waldmann und Sohn Liam lieben Spaziergänge im Wald in Bemerode. Quelle: Nancy Heusel

„Wir sind nach Bemerode gezogen, als Lydia für ihr Studium noch oft an den Campus der Hochschule Hannover an die Expo musste. Unseren Stadtteil haben wir als echten Geheimtipp von Hannover für uns entdeckt und lieben es, in Bemerode zu leben – vor allem seit wir Eltern geworden sind.

Bis in die Innenstadt brauchen wir nur zwölf Minuten mit der Straßenbahn. Wir wohnen also ziemlich stadtnah und trotzdem haben wir in Bemerode das Gefühl, auf dem Land zu leben. Es passiert total viel draußen: Kinder spielen auf den Straßen, beim Spaziergang durch den Wald begegnen wir oft anderen Familien, mit denen wir ins Gespräch kommen. Für unseren Sohn gibt es eine riesengroße Auswahl an Spielplätzen.

Lydia Waldmann und Dehlia Lietzow mit deren Sohn Liam, deren Lieblingsort im Stadtteil Bemerode das Café Parthier & Chocolaterie ist. Quelle: Nancy Heusel

Gleichzeitig passiert gerade aber total viel in Bemerode und am Kronsberg: Es wird viel gebaut, der Stadtteil entwickelt sich weiter. Wir haben deshalb die Hoffnung, dass es in Zukunft noch mehr Geschäfte, kulturelle Angebote und neue Projekte wie zum Beispiel das Ecovillage geben könnte.

Unser Lieblingsort in Bemerode sind das Café Parthier und Chocolaterie an der Alten Bemeroder Straße. Insbesondere in der Elternzeit war das immer ein echter Lichtblick bei Spaziergängen mit dem Kinderwagen. Wir nehmen uns gerne ein Stück Käsekuchen und Kaffee mit und picknicken dann im Wald, der direkt um die Ecke ist.“

Von Sophie Peschke, Yannick von Eisenhart Rothe, Thea Schmidt und Inga Schönfeldt