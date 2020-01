Drei Monate lang wird die Sporthalle der SG Linden in der Fössestraße in Hannover-Linden-Mitte nur eingeschränkt nutzbar sein: Die die städtische Baugesellschaft Hanova plant eine Brandschutzsanierung der Halle. Der Verein sieht sich dadurch in seinem Betrieb behindert – und muss zahlreiche Kurse streichen. Gleichwohl suchen beide Seiten nun nach einer Lösung in dem Konflikt.