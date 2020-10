Wollen Sie bei Corona-Regeln mitreden? Regions-SPD schlägt „Bürgerparlament“ vor

Hannover

Die Regions-SPD will Bürger stärker in kommunalpolitische Entscheidungen einbinden und regt an, ein „ Bürgerparlament“ zu bilden. „Das Gremium soll der Regionsversammlung beratend zur Seite stehen“, sagt die Chefin des SPD-Unterbezirks, Claudia Schüßler. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie griffen tief in Grundrechte ein, daher sei es entscheidend, Bürger einzubeziehen. „Es wäre zu diskutieren, ob das , Bürgerparlament‘ nicht nur bei Corona-Entscheidungen gehört wird“, sagt Schüßler.

Per Losverfahren sollen die Mitglieder des „Parlaments“ bestimmt werden. Um ihr Funktion dort ausüben zu können, sollen die „Bürger-Parlamentarier“ von Arbeit und Ausbildung zeitweise freigestellt werden und eine Aufwandsentschädigung bekommen. „Wir wollen unsere Idee jetzt breit diskutieren“, sagt Schüßler.

Von Andreas Schinkel