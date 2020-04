Die IG Bau gedenkt am Dienstag allen verunglückten Arbeitnehmern. Hintergrund ist der jährliche Workers’ Memorial Day. Auch in Hannover ruft die Gewerkschaft zur Schweigeminute auf. Allein in Niedersachsen gab es 2019 insgesamt 8800 Arbeitsunfälle, sieben davon tödlich.