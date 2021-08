Hannover

Kaum ertönt der Gong, bekommt „Bruder Chaos“ auch schon den ersten Faustschlag in den Nacken verpasst. Das kommt davon, wenn man erst noch freundlich ins Publikum grüßt. „Hektor Invictus“ mit der knapp sitzenden, schwarzen Hose und den tätowierten Muskelpaketen kennt jedenfalls kein Pardon und bearbeitet den nicht ganz so austrainiert wirkenden Mann in der Mönchskutte gleich nach allen Regeln der Wrestling-Kunst.

„Steh auf, du Fettsack!“, verhöhnt er seinen Gegner. „Buh, das ist gemein“, ruft eine Dame aus dem Publikum. Die Stimmung ist gut, die Sympathien sind klar verteilt. Rund 1000 Fans und Neugierige lockte die Agentur Power of Wrestling am Wochenende an das Steinhuder Meer.

Wrestling in Steinhude: Es geht munter hin und her

Wrestling ist eine Mischung aus Sport und Show, die Kämpfer sind Athleten und Schauspieler zugleich. „Je besser man das Sportliche beherrscht, desto besser kann man mit dem Publikum spielen und Emotionen steuern“, sagt Andreas Barthel, Pressesprecher der Agentur Power of Wrestling (P.O.W), die das Event am Steinhuder Meer, veranstaltet.

Auch der Auftaktkampf an diesem Sonntag folgt der typischen Dramaturgie. Es geht munter hin und her zwischen den Kontrahenten. Als der Mönch schon wie der sichere Sieger aussieht und zu seinem finalen Schlag ansetzt, kontert Hektor ihn doch noch aus. „Eins, zwei, drei“, klatscht der Ringrichter in Hemd und Fliege auf den Mattenboden. Beim Abgang klatscht der Sieger noch mit einer Gruppe Kinder ab, die sich klugerweise direkt am Gang zum Ring postiert haben. Finn (10) aus Wunstorf ist begeistert: „Ich finde Wrestling super“, strahlt er.

Oktoberfest-Stimmung und Hasselhoff-Parodie

Eineinhalb Jahre lang mussten die Fans auf ihren Lieblingssport verzichten. „Dass wir jetzt wieder loslegen, ist ein großartiges Gefühl. Die Kämpfer selbst sind einfach nur dankbar, dass sie wieder vor Publikum auftreten können“, sagt Barthel. 1000 Besucher an drei Tagen kommen zum ersten POW-Event nach der Corona-Pause. „Da ist top, wir sind sehr zufrieden“, bilanziert Mitveranstalter Peter Hoedt.

Gute Show vor toller Kulisse: Die Kämpfe fanden mitten im Scheunenviertel direkt am Steinhuder Meer statt. Quelle: Nancy Heusel

Auch an diesem Sonntag ist das Publikum schnell in Fahrt und der zweite Kampf wird gleich ein Höhepunkt. In einem Tag-Team-Match (zwei gegen zwei) tritt immerhin Chris „Bambikiller“ Raaber, mehrfacher internationaler Champion aus Österreich, an. Mit seinem Partner Ernst „Jägermeister“ Jäger bekommt er es mit Georg „Schorschi“ Gwärch (im Oktoberfest-Outfit mit Karohemd und Lederhose) und Andi Theque, dem selbst ernannten „Schlager-Schläger vom Steintor“, zu tun. Letzterer gibt bei seinem Walk-In den live gesungenen Titelsong der Serie „Baywatch“ zum Besten, als David Hasselhoff mit roter Schwimmboje.

Sieht schlimmer aus, als es ist. Show gehört zum Wrestling dazu. Dem Publikum gefiel’s. Quelle: Nancy Heusel

Im Ring ist es dann jedoch Raaber, der den Gegnern zeigt, wer hier der Chef ist. Natürlich muss auch der Hüne aus der Steiermark mit seinem Partner einige Rückschläge einstecken. Auch weil sich ihrer Gegner einem berüchtigten Trick bedienen. Einer lenkt den Schiedsrichter ab, während der andere unbeobachtet auf den Kontrahenten eindreschen kann. „Buh“, hallt aus den Zuschauerrängen. So viel Unfairness wird am Ende natürlich bestraft. Mit einem mächtigen Elbow-Drop setzt der Jägermeister den Schlusspunkt und begräbt Schorschi unter seinem massigen Körper. Die Menge jubelt und johlt. Erst recht, als Raaber bei der Siegerpose in der Ringecke seinem weniger athletischen Partner erstmals auf das Seil helfen muss.

Champion Raaber ist Fan von Steinhude

Ebenso sympathisch gibt sich Raaber anschließend auch beim Gespräch mit der NP. „Es hat riesigen Spaß gemacht, mein erstes Event seit 18 Monaten und dann gleich hier in Steinhude“, outet sich der Wrestling-Star als Fan des idyllischen Scheunenviertels direkt am Steinhuder Meer. „Ich habe schon in über 40 Ländern in großen Hallen gekämpft. Aber hier herrscht einfach eine besondere Atmosphäre“, sagt Raaber und zeigt auf die Kinder, die neben der Bühne mitfiebern. „Wenn man sieht, mit wie viel Begeisterung die hier dabei sind, dann ist dann einfach eine tolle Sache.“

Von André Pichiri