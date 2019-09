Die Polizei und der Rettungsdienst waren am Freitagnachmittag wegen eines Stadtbahnunfall in Wülfel im Einsatz. An der Kreuzung Hildesheimer Straße/Garkenburgstraße war ein Golf mit einer Bahn der Linie 8 zusammengestoßen. Die beiden Insassen des Autos trugen leichte Verletzungen davon.