Eigentlich hätte in diesem Jahr am Kronsberg die fünfte Ausgabe des Wülferode-Open-Air stattgefunden. Doch wie bei den meisten Festivals hat den Veranstaltern auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun haben die Organisatoren die Konzerte filmen lassen –und zeigen sie am Sonnabend, 5. September, bei Youtube.