Charmante Überaschung für den Nachwuchs: Eine AWO-Kita aus der List hängt Woche für Woche Wundertüten an den Zaun – für Kinder aus dem Stadtteil. „Die ersten 30 Tüten waren schnell weg“, sagt Kira Engelschmidt, Koordinatorin des Familienzentrums Gottfried-Keller-Straße der AWO Region Hannover. Jede Woche gibt es Insprationen zu einem anderen Thema, „ohne Anmeldung und nur, solange der Vorrat reicht“, wie Engelschmidt betont.

Immer dienstags

In der ersten Woche gab es Anleitungen, Materialien und Bastelideen zum Thema Natur, beispielsweise für den Bau eines Vogelfutterhauses und eines Insektenhotels. Außerdem fanden Kinder ein Rezept für Salzteig mit Blüten und Anregungen für Fingerspiele in den Tüten. Danach ging es um Indianer und nun steht das Thema Tiere an – immer dienstags ab 12 Uhr. „Darüber hinaus haben wir unsere Spielzeug- und Bücherausleihe wieder aufgenommen“, berichtet Engelschmidt. Jeden Dienstag zwischen 12 und 16 Uhr hängen die Tüten am Gartenzaun der Einrichtung.

Kinder und Eltern hinterlassen Vorschläge

Normalerweise findet die bei den Familien sehr beliebte Ausleihaktion immer donnerstags nachmittags im Familienzentrum statt. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an und kann sich seine beschriftete Tüte vom Zaun nehmen und zwei Wochen später wieder zurückgeben. „Eltern und Kinder lesen und spielen gemeinsam oder leihen sich kurz etwas aus und tauschen sich aus“, berichtet die Leiterin, die mit ihrem Team die Alternativaktion entwickelt hat. „Mittlerweile entwickelt sich unser Zaun zu einem Ideenzaun“, sagt Engelschmidt. Kinder und Eltern hinterlassen dort Vorschläge, wie die Corona-Zeit überbrückt werden kann.

Von Susanna Bauch