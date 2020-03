Weil einige Schüler an der Elsa-Brändström-Schule auf Skifreizeit nach Südtirol gefahren sind, wird der Umgangston in der Elternschaft rauer. Südtirol ist seit Donnerstagabend Risikogebiet, einer der Schüler zeigt Grippesymptome. Das Gesundheitsamt der Region nimmt noch am Freitag einen Abstrich, alle bleiben am Montag zu Hause.