Wunstorf

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall in Wunstorf am Mittwochabend bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Nahe der Unfallstelle landete auch ein Rettungshubschrauber. Lebensgefahr besteht nach Auskunft des Polizeisprechers aber nicht.

Straße gesperrt

Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr auf der Hagenburger Straße unweit des Ortsausgangs Wunstorf. Details zum Hergang sind bislang nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Britta Mahrholz