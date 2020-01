Hannover

Unbekannte haben am Freitagabend bei Wunstorf Züge von einer Brücke aus mit mehreren Gegenständen beworfen. Dadurch wurde bei einem Güterzug der Stromabnehmer so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Bei einem zweiten Güterzug und einer S-Bahn wurden die Frontscheiben beschädigt. Beide Züge konnten ihre Fahrt fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Auch dieses Holzbrett soll von der Brücke auf die Züge geworfen worden sein. Quelle: Bundespolizei

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zwischen Wunstorf und Dedensen. An der Eisenbahnbrücke am Mittellandkanalbogen westlich der Autobahn 2 warfen der oder die Täter Bretter, Steine und andere Gegenstände wie einen Isolator auf die Züge. „Einer der Zugführer hat einen Knall gehört und die Leitstelle der Bahn informiert, die uns dann eingeschaltet hat“, sagte Bundespolizeisprecher Martin Ackert. Der defekte Güterzug musste repariert werden, ehe er weiterfahren konnte.

Die Beamten leitete sofort eine Fahndung in unmittelbarer Nähe der Brücke ein. Daran waren vier Streifenwagen der Bundes- und Landespolizei sowie ein Hubschrauber beteiligt. Die Suche musste erfolglos eingestellt werden. Über die genaue Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt.

Einer der Gegenstände, die von der Brücke geworfen wurden, war dieser Isolator. Quelle: Bundespolizei

Von dem Vorfall war auch der Regional- und der Fernverkehr betroffen. „Die Strecke zwischen Wunstorf und Seelze war rund 75 Minuten wegen des Polizeieinsatzes gesperrt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Drei Fernzüge mussten so lange auf anderen Bahnhöfen warten, bis die Strecke wieder freigegeben war. Die Züge im Regionalverkehr fuhren zum Teil nur bis Minden oder bis Seelze, wendeten dort und fuhren in die andere Richtung zurück. Wie viele Reisende sich in der betroffenen S-Bahn befunden haben, konnte das Unternehmen am Sonntagabend nicht sagen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner