Loslassen zu können sei wichtig im Geschäftsleben, sagt Susanne Hinsemann: „Aber es tut schon weh.“ Am Silvestertag hat die 56-jährige Chefin des Familienbetriebs Wurst-Basar die älteste und größte Filiale geschlossen. Ihr Vater hatte sie 1968 an der Georgstraße nahe dem Steintor eröffnet.

Wurst-Basar schließt älteste Hannover-Filiale

Seit Jahren seien die Umsätze rückläufig, zuletzt habe die Filiale rote Zahlen geschrieben, sagt Hinsemann. Ringsherum schlössen immer mehr alteingesessene Geschäfte und würden durch Filialisten ersetzt. „Als die Schließung des großen Karstadt-Hauses angekündigt wurde, musste ich eine Entscheidung fällen“, sagt die Chefin.

Auch die Essgewohnheiten ändern sich. Schweinefleisch, das Hauptprodukt des Unternehmens, sei in Steintornähe nicht mehr so gefragt. Früher, da sprach man noch von Gastarbeitern, habe der Wurst-Basar viel Geflügelfleisch für die multikulturelle Kundschaft im Angebot gehabt: „Damals gab es ja noch keine Döner-Läden und andere Angebote.“ Heute wirtschaften rund um die Wurst-Basar-Filiale außer Döner- und Pizza-Läden auch McDonalds und direkt nebenan Burger-King, auch im Bereich um den Marstall ist viel Gastronomie hinzugekommen.

Konrad Hinsemann hat das Unternehmen aufgebaut

Dabei hatte Platzhirsch Wurst-Basar noch vor 25 Jahren kräftig expandiert. Auf 1000 Quadratmeter ließ Gründersohn Konrad Hinsemann 1995 den Standort anwachsen. Er mietete das gesamte Haus neben der Stichweh-Filiale, bot Gastronomie auf vier Etagen vom Keller bis zum zweiten Stock an, darüber lagen Verwaltung und Sozialräume. Doch die Besucherplätze waren zuletzt immer weniger nachgefragt.

„Wir verabschieden uns hier aus einer Position der Stärke“, sagt Susanne Hinsemann, die den Betrieb in dritter Generation führt. 47 Filialen betreibt ihr Unternehmen zusätzlich zur Produktion in Empelde. Dort hat sie Pläne für eine Erweiterung mit einem kombinierten handels- und gastronomischen Betrieb. In der Innenstadt bleiben die Standorte im Hauptbahnhof, in der Ernst-August-Galerie und der Markthalle. „Nur hier am Steintor geht es in dieser Dimension eben nicht mehr“, sagt sie: „Corona war das i-Tüpfelchen. Die Pandemie hat Prozesse beschleunigt, die ohnehin gekommen wären.“

„Mit Herzblut gemacht“

Letzter Tag: Alle Mitarbeiter wechseln auf Wunsch in andere Filialen. Quelle: Irving Villegas

30 Mitarbeiter waren zuletzt am Steintor beschäftigt. Bis auf zwei, die in den Ruhestand wechseln, und zwei, die gekündigt haben, wurden alle Mitarbeiter auf andere Standorte verteilt. Filialleiterin Andrea Rossow (54), als gelernte Hotelfachfrau seit 15 Jahren im Unternehmen, wird künftig die Filialen bei Gastronomiefragen beraten. „Wir haben das hier mit Herzblut gemacht“, sagt sie. Dass es wegen Corona jetzt nicht einmal eine Abschiedsfeier geben konnte, sei schon hart: „Aber wir werden das nachholen, sobald es geht.“

Die Immobilie ist im Besitz einer hannoverschen Familie. Welche Nachnutzungen geplant sind, war nicht zu erfahren. Bis März muss der Wurst-Basar das Gebäude geräumt haben. Dann wird sich zeigen, welche neuen Angebote einziehen.

