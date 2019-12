Hannover

Spacefunk, Nebellieder, Sängerinnen aus Käfighaltung und ein verstörend grooviges Stück über Omas Marmelade: Hannovers junge Musikszene gleicht in diesen Tagen einem guter Adventskalender: Jeden Tag geht ein neues Türchen auf – mit einer Überraschung dahinter. Hier der Überblick der aktuellen Veröffentlichungen mit allen Youtube-Videos zum Reinhören.

Kasimir Effekt: „The Other“

Der Weltraum, unendliche Weiten ... die Tanzfläche. Das hannoversche Trio Kasimir Effekt hat zuletzt in Hannover ebenso nachtschattige Kultkeller wie bei Feinkost Lampe und sonnige Open-Air-Tanzvergnügen wie bei der Fête de la Musique bespielt. Jetzt endlich kündigt sich das von Fans lang erwartete Album des Trios von Julius Martinek, Johannes Keller und Tobias Decker an. Am 21. Februar 2020 soll es beim Label Quadratisch Rekords erscheinen. Die erste Single „The Other“ ist jetzt zu sehen. Hypnotischer Galakto-Groove und sirrendes Synthie-Gezwirbel mit Kontrabass. Es ließe sich herrlich streiten, ob das nun mit Steroiden gepimpter Jazz oder akustischer Energiespar-Electro ist. Es wäre aber auch okay, einfach nicht zu streiten, sondern zu tanzen. Das Astronautenvideo ist teils im Laatzener Luftfahrtmuseum querab vom Messegelände gedreht – netter, lokaler Touch.

John Winston Berta : „Right to Wonder“

John Winston Berta erweist sich auch im Jahresschlussspurt als sympathisch hyperaktiver Non-Stopp-Musiker der Szene. Der singende Schlagzeuger (oder wahlweise trommelnde Sänger) hat sich mit dem trocken groovenden Bassisten Kilian Alberti, Slack-Gitarrist Oliver Wissing und Keyboarder Lennart Smidt (stilechte Schweineorgel – klingt abfällig, aber Musiker verstehen das Kompliment) für den Song „Right to Wonder“ zusammengetan. Rührend retro, vorne zärtlich, hinten mit ordentlich Dampf gespielt. Deep Purple und die Chili Peppers sind zwar nicht die Blaupause, nicken aber bei den Tempowechseln zustimmend aus dem Hintergrund. Kann nicht schaden, den Song in der Playlists für die nächste WG-Party zu haben.

WEZN: „My Body“

Maischa Perdelwitz und Paul Richter, das Duo WEZN, bohrt in Hannover in Sachen Stilbildung zurzeit die dicksten Bretter. Die beiden Studenten der Musikhochschule erschaffen brutal eigenständige, ultrakreative No-Bullshit-Songs, die irgendwie satt nach vier Gitarristen klingen, obwohl gar keiner dabei ist. Und die Videos mit Menschen in Käfigen und Tanz auf den Seil bestechen mit einer Auf-die-Zwölf-Bildsprache, wie sie sonst nur das Kopfkino hinbekommt. Der neuste Song heißt „My Body“ und schlägt aus dem eigentlich sattsam bekannten „Liebe deinen Körper“-Thema noch einmal ordentlich frische Funken. Ist zu befürchten, dass den beiden Hannover irgendwann zu klein sein wird? Dringende Frage an die Schriftführer von Unesco City of Music und Kulturhauptstadt: Habt ihr WEZN auf dem Zettel?

Jan Jakob : „Mom on the Telephone“

Jan Jakob fliegt in Hannover noch ein wenig unterm Radar größerer Aufmerksamkeit. Es könnte damit jetzt bald vorbei sein, denn der Sänger veröffentlicht am Sonntag, 15. Dezember, das neue Album „Short Ride, Long Story“. Darauf ist Singer-Songwriter-Musik zu hören, die funky eingefärbt ist und zuweilen den Westcoast-Groove vergangener Dekaden aufgreift. Frische Videos gibt es dazu noch nicht. Weil aber der Song „Mom on the Telphone“ in neuer Fassung auch mit auf dem Album ist, zeigen wir noch mal einen Live-Take, der schon etwas älter ist. Jan Jakob hat unterdessen noch ein Crowdfunding laufen, um die Produktions- und kommende Tourkosten zu covern. Bei Interesse bitte hier entlang (externer Link).

Ronja Maltzahn /Joules the Fox: „In the Clouds“

Knietief im Herbst, überm Land dicker Nebel, Kälte kriecht in die Knochen – vielleicht war es so ein Tag, der bei der Münsteraner Sängerin Ronja Maltzahn den Entschluss reifen lief, ihren Song „Nebel“ noch mal neu anzufassen. Jedenfalls hat sie die englische Fassung „In the Clouds“ zusammen mit der hannoverschen Sängerin Jules the Fox aka Julia Fuchs aufgenommen. Maltzahns entblößend klares Timbre und Fox’ irgendwie nordisch klingende Stimme vereinen und verdichten sich zu einer schwer melancholischen Ballade. Leider gibt’s zu dem SOng nur ein Stand, und kein Bewegtbild. Wer aber alle Videos bis hierher aufmerksam durchgeschaut hat, hat Jules the Fox schon ganz rechts in der Reihe der WEZN-Backgroundsängerinnen gesehen. Zusatztipp: Mal bei Maltzahns „On the Go“-Sessions auf Youtube stöbern – Preziosen!

Schick & Hagelslag: „Omas Marmelade“

Und zack! Die elfte der wundervollen Sessions aus dem Gehrdener D-Room-Studio ist da. Es spielt für Sie: Die Hannover-Hamburg-All-Star-Band Hagelslag, und sie hat das hiesige Duo Schick als Gäste dabei. Das sind Keyboarder Malte Winter und Sängerin Anna Berger – die Vielfach-Stipendiatin und Organisatorin der regelmäßigen Kreativ-Sessions „Raw & Nutritious“ im Lindener Kulturpalast. Aber wir schweifen ab ... Der unverschämt funkige und brillant gespielte Song heißt „Omas Marmelade“. Es geht um Erdbeer, Himbeer, Quitte, Johannisbeer, Maracuja ... Man traut den zeitgeistverwöhnten Ohren kaum, aber der Refrain heißt wirklich „Mit Omas Marmelade / schmeckt mein Frühstück niemals fade“. Schon klar, wenn man das hier so hinschreibt, liest sich das, als könnte es auch ein Helge-Schneider-Song sein (nichts gegen Helge Schneider!). Ist es aber nicht. Song, Text und Performance sind wirklich ultra-sweet. Und Anna Bergers Ad-Libs ab Minute 3:37 im Video sind in mehrfacher Hinsicht ein Höhepunkt in Hannovers Musikjahr 2019 – echt schick!

Michèl von Wussow : „Du bist Licht“

Noch so ein Beispiel, das den neuen Groove, den neuen Flow der Popsparte an Hannovers Musikhochschule illustriert. Michèl von Wussow studiert dort mit Schwerpunkt Gesang. Und inzwischen darf man glücklicherweise sicher sein, dass die Gesangsausbildungen dort solchen Charakterstimmen wie der von Wussow nicht die wundervollen Ecken und Kanten abschleifen. Der Song „Du bist Licht“ ist allerdings beim Hamburger Popkurs entstanden und im Studio der dortigen Hochschule live aufgenommen – und er ist pures Gold.

Kaak: „Ich komm wieder“

Leon Kaack, Tobias Lammers, Simon Lorenz und Markus Ottenberg – kurz: Kaak – sind eine mitreißende Bande von Postrock-Protagonisten. Mehr Alarm als Attitüde, mehr Phrasierung als Phrasen. Zuhörmetal – wenn es das überhaupt als Genre gibt. Allerdings kommt auch der Krach nicht zu kurz. Das Video „Ich komm wieder“ beantwortet eine Menge Fragen. Offen bleibt die, ob sich Hochkantvideos durchsetzen.

Celina: „Noch mal zurück“

Von „The Voice ...“-Liebling Celina ist jetzt die zweite Solo-Single zu hören. Sie heißt „Noch mal zurück“. Die Story des Songs dreht sich um diese Schlüsselbegriffe: Berlin, Interrail, Frozen Yoghurt, Gibraltar, ganz allein zu zweit auf großer Reise. Der Sound beseitigt letzte Zweifel: Hier geht’s um puren Pubertisten-Pop mit einem Zeitlupen-One-Shot-Video im quadratisch-praktisch-guten Instagram-Bildformat. Man darf auf die nächsten Songs gespannt sein.

Da Podbies: „Feuer“

da Podbies – die Herkunft ist unschwer am Namen zu erkennen – sind stilistisch eher im halbdunklen bis düsteren, im Pop Noir zu Hause. Die Songs vom ersten Album „Liebe wächst“ sind meist voll moll mit spannenden Wechseln von fein ziselierter Elegie und sinfonischer Mega-Melancholie mit wuchtigem Gitarrenbrett. Interessantes Experiment: Latent lichtscheue Nachtschattengewächse wie Cindy Patalas und Patrick Wolters mit ihrer Band mal auf einen Balkon zu locken und unplugged spielen zu lassen. Das Ergebnis ist der Song „Feuer“ – in der Variante nicht typisch für den typischen Sound der Band, aber dennoch sehr direkt und unverstellt.

Bimbes: „Jahre“ (Pariser Sessions)

Seit einigen Wochen drehen die hannoverschen Ottolien-Brüder als Duo ordentlich auf. Gerade gibt es die zweite Single von Jonas und Leonard: „Gehirn“. Trotzdem hatte Rapper und Beat-Macher Jonas Ottolien im Herbst noch die Zeit, ein paar Songs seiner Rapband Bimbes in Duo-Besetzung bei den Sessions vom Pariser KunstKollektiv aufzunehmen. Die gereimte Autobiografie ist ein kleines Textkunstwerk. Und überhaupt steckt in dem Clip ganz viel Spannendes drin: tolle Musik, live gespielt bei einer Art Wohnzimmerkonzert, gut mikrofoniert, nah dran gefilmt und zack – hochladen ins Netz. Los, Hannover, mach mehr davon!

Von Volker Wiedersheim