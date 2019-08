Hannover

Die Polizei Hannover hat am Donnerstag binnen sechs Stunden zahlreiche Reisebusse und 31 Fahrer am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) kontrolliert. Dabei stellten die Beamten nahezu an jedem zweiten Fahrzeug Mängel fest.

Darüber hinaus wurden drei Reisende festgenommen: Gegen einen lag ein offener Haftbefehl vor, die beiden anderen waren mit gefälschten Ausweisen unterwegs.

Die drei Personen waren den Beamten unter den insgesamt 648 Fahrgästen aufgefallen. „Die Passagiere wurden stichprobenartig überprüft“, sagt Polizeisprecherin Isabel Christian. Dabei entdeckten die Beamten den per Haftbefehl gesuchten Fahrgast in einem Bus aus Prag, der Mann hatte eine fällige Geldstrafe nicht gezahlt. Im selben Bus saßen auch die beiden Passagiere mit gefälschten Ausweisen. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Lenk- und Ruhezeiten im Fokus der Polizei

Hauptaugenmerk der Beamten lag aber wie bei nahezu jeder Kontrolle am ZOB auf den Lenk- und Ruhezeiten der Busfahrer. Neun der 21 Busse wiesen Beanstandungen auf. „Meist handelte es sich dabei um geringwertige Verstöße im Bereich der Sozialvorschriften“, sagt Polizeisprecherin Isabel Christian. Jede angefangene halbe Stunde, die die Fahrer zu lange am Steuer sitzen, kostet 60 Euro. Die Daten reichen 28 Tage zurück, ein Kontrollierter muss deshalb wegen mehrerer Verstöße 180 Euro zahlen.

Ein Polizist kontrolliert die Reifen an einem Fernbus in Hannover. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Bei vier Fällen kamen sogar mehrere Verstöße zusammen. Die Fahrer eines kroatischen Busses mussten deshalb sogar eine Sicherheitsleistung von 1500 Euro für ein drohendes Verfahren hinterlegen. Da die Männer allerdings nur 1000 Euro in bar bei sich hatten, begnügten sich die Kontrolleure vorerst mit dem Betrag.

Kaum technische Mängel

An den Fahrzeugen selbst gab es dieses Mal wenig zu bemängeln. 17 von ihnen kamen aus Deutschland, zwei aus Kroatien und jeweils einer aus Rumänien und Serbien. Meist waren Bremsen, Reifen und sonstige sicherheitsrelevanten Teile in Ordnung. Christian: „Drei Busse wiesen technische Mängel auf, unter anderem bei den Warnleuchten.“

Von Peer Hellerling