Trotz aller Bemühungen um eine Verkehrswende: Die Zahl der zugelassenen Pkw in der Region Hannover steigt kontinuierlich an. Erstmals wurde dabei in diesem Jahr eine bemerkenswerte Marke überschritten: Mittlerweile kommen auf 1000 Einwohner 502 Autos. Das bedeutet, dass aktuell jeder zweite Einwohner der Region – Säuglinge, Kinder und Hochbetagte mit eingerechnet – ein Auto besitzt. Vor zehn Jahren waren es noch 447 Autos pro 1000 Einwohner. Das geht aus der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes hervor.

Vor allem mehr kleine Fahrzeuge

Insgesamt 578.638 Personenkraftwagen mit dem Kennzeichen „H-“ sind in der aktuellen Statistik verzeichnet. 2009 waren es noch 505.393 Fahrzeuge, 2014 bereits 540.228. Innerhalb von zehn Jahren ist der Bestand an Pkw in der Region Hannover damit um 73.245 Autos oder 14,5 Prozent angestiegen.

Den größten Anteil an dem Zuwachs haben allerdings nicht schwere Oberklasselimousinen und SUV, sondern eher kleinere Fahrzeuge mit einem Hubraum bis 1399 Kubikzentimeter. Standen hier im Jahr 2009 noch 148.226 zu Buche, sind es aktuell 211.313 – ein Plus von 63.087 oder 42,6 Prozent.

Dagegen wuchs die Zahl der schweren Fahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als 2000 Kubikzentimetern von 85.273 auf 87.362 – ein vergleichsweise moderater Anstieg um 2089 Fahrzeuge oder 2,5 Prozent.

E-Autos machen nur 0,16 Prozent aus

Das scheint auf den ersten Blick einer weiteren Statistik zu widersprechen, nach der mittlerweile 31 Prozent aller Neuzulassungen auf Deutschlands Straßen SUV-Fahrzeuge sind. Doch tatsächlich besteht der Großteil dieser City-Geländewagen nicht aus tonnenschweren Großfahrzeugen, sondern entspricht in der Mehrzahl eher hochgebockten Kompaktfahrzeugen der Golf-Klasse – ausgestattet mit einem entsprechenden Motor.

Deutlich angestiegen ist im selben Zeitraum die Zahl der E-Autos in der Region Hannover. Findet sich diese Kategorie 2009 noch gar nicht in der Statistik, wurden 2014 bereits 173 E-Autos verzeichnet. In diesem Jahr sind es 961. Eine stolze Steigerung um 455 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Aber der Anteil am Gesamtaufkommen der Pkw in der Region Hannover beträgt aktuell gerade einmal 0,16 Prozent.

Anteil Fahrradfahrer stagniert

Die Zahlen konterkarieren die Bestrebungen der Politik in Stadt und Region, die Mobilität zu verlagern und mehr Menschen dazu zu bewegen, ihr Auto zugunsten von Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln stehen zu lassen. Dass die viel beschworene Verkehrswende bislang nicht eingetreten ist, haben auch schon Zahlen des Bundesverkehrsministeriums von Ende 2018 angedeutet. Demnach stagniert der Anteil der Fahrradfahrer am Gesamtverkehr in und um Hannover seit 2011, statt, wie erhofft, anzusteigen. Eine Entwicklung, die umso mehr erstaunte, als sie nach Angaben der Region gegen den bundesweiten Trend lief.

Seither waren Forderungen diskutiert worden, den öffentlichen Nahverkehr günstiger oder sogar gratis zu machen. Aktuell plant die Region, am ersten Adventswochenende in diesem Jahr alle Fahrten mit Bus und Bahn kostenfrei anzubieten.

