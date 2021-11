Hannover

Die sogenannte vierte Welle bei den Corona-Neuinfektionen schlägt auch in den Kindertagesstätten in Hannover und dem Umland immer stärker durch. Auch hier treten Tag für Tag immer mehr Fälle auf. Nach Angaben eines Regionssprechers waren dem Gesundheitsamt der Region Hannover Stand Mittwoch regionsweit 162 Infektionen in 113 Einrichtungen bekannt. Darunter waren 115 infizierte Kinder und 47 infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personal.

Zum Vergleich: Noch am Montag dieser Woche zählte das Gesundheitsamt der Region Hannover regionsweit nur 122 Infektionen in 93 Kitas (83 Kinder und 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

Zahl der Einrichtungen hat sich verdoppelt

Die Zahlen sind rasant angestiegen: Zieht man zum Vergleich den Anfang der vergangenen Woche heran, hat sich die Anzahl der betroffenen Einrichtungen sogar fast verdoppelt. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Region Hannover insgesamt 57 Einrichtungen mit Infektionen betroffen. In diesen Kitas habe es 68 Covid-19-Fälle gegeben, sagte eine Regionssprecherin auf Anfrage. Von diesen bestätigten Infektionen entfielen 40 auf Kinder, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. In 28 Fällen war das Personal der Kindertagesstätten betroffen. Teilweise mussten die Einrichtungen ganz oder teilweise geschlossen werden.

Es gibt bei der Region keine genauen Daten darüber, wie viele Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas in Hannover und dem Umland geimpft sind. Auch das niedersächsische Kultusministerium verfügt über keine gesicherten Erkenntnisse.

Von Jutta Rinas