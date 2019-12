Hannover

Je näher man in der Stadt Hannover an der Universität wohnt, desto jünger ist der eigene Stadtteil. Nicht verwunderlich: Die vielen Studenten, die möglichst kurze Wege zwischen ihrer Wohnung und dem Hörsaal haben wollen, machen sich auch in der Bevölkerungsstatistik bemerkbar – kurzum: Sie senken kräftig den Altersdurchschnitt im Stadtteil. Weiter entfernt von der Uni zeigen sich teils erhebliche Unterschiede im Altersdurchschnitt der Stadtteile – wie sieht es in Ihrem Stadtteil aus?

Nordstadt ist der jüngste Stadtteil Hannovers

Die Grafik zeigt: Die Nordstadt ist Hannovers jüngster Stadtteil. Das Durchschnittsalter liegt bei gerade einmal 37,3 Jahren. Aber auch Linden-Süd (37,7 Jahre) und die Calenberger Neustadt (38,4 Jahre) brauchen sich um den demografischen Wandel keine Sorgen machen. Der älteste Stadtteil mit Blick auf das Alter der Einwohner ist das Heideviertel: der Altersdurchschnitt liegt dort bei 50,4 Jahren. Eine Erklärung dafür ist auch, dass in dem kleinen Stadtteil überdurchschnittlich viele Pflegeheime und Seniorenresidenzen ihren Sitz haben.

Babyboom in Mühlenberg

Auf 1000 Einwohner je Stadtteil kommen im Durchschnitt knapp zehn Kinder unter einem Jahr. Die meisten Babys leben prozentual in Mühlenberg. In diesem Babyboom-Stadtteil von Hannover gibt es im Schnitt pro 1000 Einwohner mehr als 13 Babys.

Die wenigsten Säuglinge gibt es derweil im Stadtteil Wülferode. Dort kommen auf 1000 Einwohner nur rund sechs Babys.

Ein Drittel mehr unter 18-Jährige in Leinhausen und Bornum

Allgemein hat die Zahl der Kinder und Jugendlichen in den vergangenen fünf Jahren zugenommen. In Leinhausen und Bornum leben ein Drittel mehr unter 18-Jährige als noch 2013. Aber es gibt auch Stadtteile, in denen es weniger geworden sind. Dazu gehören Bothfeld, Nordstadt, Vahrenwald, Linden-Nord, Wülfel, Ledeburg, Nordhafen und Ricklingen. Doch in keinem Stadtteil hat die Zahl der unter 18-Jährigen so sehr abgenommen wie in Marienwerder (um 8 Prozent).

1964 gab es die meisten Geburten in der Stadt Hannover

Die Zahl der Geburten in der Stadt Hannover ist nach einem Spitzenwert in 2016 rückläufig.

5530 Babys erblickten 2018 in der Landeshauptstadt das Licht der Welt. Mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte ist dieser Wert durchaus akzeptabel: In den Siebziger- und Achtzigerjahren lagen die Geburtenzahlen in der Stadt stets bei rund 4500. Die meisten Babys seit 1960 wurden im Jahr 1964 geboren: Damals waren es 8466.

Anstelle der Stadt bekommen immer mehr junge Familien ihre Kinder im Umland von Hannover. Aber auch hier die ist Geburtenzahl seit einem Jahr leicht rückläufig.

Jeder zehnte Hannoveraner ist mindestens 75 Jahre alt

Schaut man sich an, wie alt die rund 540.000 Einwohner Hannovers sind, so stellt sich heraus: Fast jeder zweite Bürger ist im Alter zwischen 30 und 59 Jahren. Ein Wert, den Experten als „gesunde Verteilung“ beschreiben. Jeder zehnte Hannoveraner ist derweil 75 Jahre oder älter – genauso viele Menschen in der Stadt gehen noch in die Schule.

Ältere Hannoveraner wohnen fast nie in Lahe

Leben die meisten Säuglinge in Hannover in Mühlenberg, so wohnt die andere Seite der Alterspyramide vor allem in den Stadtteilen Heideviertel und Bult. Im Heideviertel gibt es rund 82 Menschen pro 1000 Einwohner, die älter als 85 Jahre sind. In der Bult sind es knapp 64. Besonders selten sucht sich diese Altersgruppe den Stadtteil Lahe als Wohnort aus: Dort gibt es im Schnitt gerade einmal neun Menschen pro 1000 Einwohner, die ihren 85. Geburtstag schon gefeiert haben.

Von Adrian Kilb