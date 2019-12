Zahlen, Daten, Fakten: So wohnen wir Hannoveraner

Hannover

Dass sich in den dicht bewohnten Teilen der Stadt mehr Menschen den zur Verfügung stehenden Platz teilen müssen, ist keine Überraschung. Wie groß die Unterschiede zwischen den Stadtteilen sein können, zeigt allerdings die folgende Grafik: Die Bewohner mancher Viertel leben im Schnitt in mehr als doppelt so großen Wohnungen als die Bewohner in anderen Teilen der Stadt.

Wie die Karte zeigt: Mit weitem Abstand am meisten Platz zur Verfügung haben die Bewohner in Isernhagen-Süd mit über 73 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Auch die Bewohner in Kirchrode, Zoo, Wülferode und Waldhausen haben jeweils über 50 Quadratmeter für sich. In weniger gut situierten Vierteln wie Hainholz, Mühlenberg und Vahrenheide sind es dagegen im Schnitt nicht mal 32 Quadratmeter pro Person – also weniger als halb so viel Platz wie im bereits genannten Isernhagen-Süd. Selbst im Stadtzentrum ( Stadtteil Mitte) sind es fast zehn Quadratmeter mehr pro Person. Die These, dass in der Stadtmitte der Platz immer enger wird, ist somit in diesem Fall nur bedingt richtig. Stattdessen wird anhand der oben stehenden Grafik deutlich: In den Stadtteilen im Osten haben die Menschen mehr Quadratmeter für sich als die Menschen im Westen der Stadt.

So bewertet die Stadt Hannover die Wohnqualität in Ihrer Nachbarschaft

Wie gut ist die Wohnlage in Ihrer Straße? Für den Mietspiegel hat die Stadt alle knapp 4.000 Straßen Hannovers in Wohnqualitäten eingeteilt. Durch Eingabe eines Straßennamens erhalten Sie die Zuordnung, ob es sich um eine „gute“ oder „normale“ Wohnlage handelt. Die Einstufung folgt nach Kriterien wie Zentralität, Bauweise und Baudichte, der Infrastruktur, aber auch Beeinträchtigung, etwa durch Lärm.

Wie sich aus dieser Qualität der Wohnlage die gesetzlich zulässige Miethöhe errechnen lässt, lesen Sie hier.

Hier gibt es die meisten Single-Haushalte

In der Stadtmitte wohnen die Menschen lieber alleine als an den Stadträndern. In Mitte, in der Calenberger Neustadt und in Linden-Nord gibt es die meisten Single-Haushalte. Mehr als zwei Drittel bevorzugen es in diesen Stadtteilen, alleine zu wohnen. Ganz anders sieht es in Wülferode, in Isernhagen-Süd und Mühlenberg aus, dort sind es nur knapp über ein Drittel. Beim Schlusslicht Lahe sind es gerade mal 28 Prozent, die alleine leben.

Das „ Hotel Mama “ ist out

Einzelhaushalte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – das „ Hotel Mama“ ist dagegen out. Das ist zugleich ein Zeichen für wirtschaftlichen Wohlstand, da sich viele junge Erwachsene eine eigene Wohnung leisten können. Interessant ist auch: Nur 13 Prozent aller Haushalte in Hannover wird von Paaren mit Kindern gebildet – also einer klassischen Kernfamilie. Unter den sonstigen Mehrpersonenhaushalten befinden sich sowohl Paare ohne Kinder als auch Wohngemeinschaften.

In der Stadtmitte sind die Wohnungen kleiner

Die Wohngebäude unterscheiden sich in den Stadtteilen deutlich.Vor allem am Stadtrand dominieren Ein- und Zweifamilienhäuser. In den Stadtteilen Seelhorst, Wülferode und Isernhagen-Süd machen diese mehr als 90 Prozent aller Wohngebäude aus. In Linden-Nord und der Oststadt ist es andersherum: Dort sind mehr als 92 Prozent aller Gebäude Mehrfamilienhäuser mit kleineren Wohnungen. Allgemein sind in der Stadtmitte die Wohnungen kleiner, was auch an der höheren Zahl an Singlehaushalten dort liegt.

Besonders viele Wohnungseinbrüche in Kirchrode und Südstadt

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 1156 Einbruchsdelikte in Hannover gezählt. 575 Mal blieb es dabei jedoch beim Versuch, die Diebe wurden vertrieben oder scheiterten an Fenstern oder Türen. Hier lesen Sie mehr zu den Einbrüchen 2018 in Hannover. Im Umland gab es im vergangenen Jahr 925 Delikte, davon waren 397 Versuche.

Insgesamt ist die Einbruchzahl laut der aktuellsten Statistik deutlich zurückgegangen, darunter auch in fast in allen Brennpunktgebieten. Waren es im Jahr 2017 in Groß-Buchholz, Bothfeld und Misburg-Nord noch jeweils über 100 Einbrüche, gab es ein Jahr später erfreulicherweise teilweise nur halb so viele (in Groß-Buchholz und Misburg-Nord). Zu neuen Problemstadtteilen wachsen dagegen Kirchrode und die Südstadt heran, wo die Zahl der Wohnungseinbrüche jeweils auf knapp unter 100 kletterte.

Die Polizei Hannover veröffentlicht jede Woche ein Einbruchsradar. Darin werden die aktuellen Fallzahlen zu Wohnungseinbrüchen in den 13 Stadtbezirken und dem Umland veröffentlicht. Wir aktualisieren die Zahlen laufend für Sie: Sehen Sie hier die interaktive Karte mit den Zahlen für Ihren Stadtbezirk.

