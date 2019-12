Hannover

An der Albert-Schweitzer-Grundschule in Limmer hat ein hoher Krankenstand im Kollegium in der vergangenen Woche zu erheblichen Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb geführt. Die Rede ist von rund 20 Lehrern, die auf einmal krank gewesen seien. Den Eltern wurde am Mittwochmittag mitgeteilt, dass am Donnerstag und Freitag leider kein Unterricht stattfinden könnte. Es gebe aber eine Notfallbetreuung. Wer könne, solle sein Kind aber zu Hause lassen. Ob nur die Jahrgänge 1 und 2 oder alle Klassen betroffen waren, ließ sich am Wochenende nicht klären. Unklar ist auch, ob bei den Schülern der Krankenstand ebenfalls sehr hoch ist. Ab Montag wird der Unterricht vermutlich wieder normal laufen.

Was ist mit der Schulpflicht?

Eltern reagierten teils mit Kritik auf den Unterrichtsausfall an der gebundenen Ganztagsschule. Es gebe ja schließlich auch eine Schulpflicht, hieß es. Eltern müssten sicherstellen, dass ihr Kind zur Schule gehe, dann müsste im Umkehrschluss doch auch sichergestellt sein, dass die Kinder die Schule besuchen könnten. Falls die Lehrer für den Unterricht fehlten, könne man doch pädagogische Mitarbeiter oder Ganztagskräfte einsetzen, die mit den Kindern spielten oder Sport machten.

Gerade in der kalten Jahreszeit kommt es durch erkrankte Lehrer immer wieder zu Stundenausfällen an vielen Schulen. Deshalb raten Ärzte, dass Menschen, die beruflich viel mit anderen Personen in Kontakt kommen, etwa also Erzieher und Pädagogen sich gegen Grippe impfen lassen sollen.

