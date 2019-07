Hannover

Zunächst hieß es, die Eröffnung werde im Herbst sein, in der vergangenen Woche dann war von einem Termin in sechs Wochen die Rede. Jetzt steht fest: Der Zalando-Outletstore in der Großen Packhofstraße in Hannover eröffnet am Donnerstag, 29. August, um 10 Uhr. So kündigt es der Onlinehändler auf seiner Internetseite an. Bis dahin sollen die Umbauarbeiten in den ehemaligen Räumen von S.Oliver beendet sein.

„Private Opening“ bereits am Mittwoch

Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, also am Mittwoch, 28. August, soll es von 14 bis 18 Uhr ein „Private Opening“ mit Livemusik, besonderen Angeboten und Aktionen geben – Tickets für die Teilnahme werden verlost.

Verkauf auf 1600 Quadratmetern

Der Outletstore in Hannover ist das achte Geschäft des Internethändlers in einer deutschen Großstadt. Weitere Stores gibt es noch in Berlin, Frankfurt, Köln, Münster, Leipzig, Hamburg und Stuttgart. In den nächsten zwei Jahren sollen noch fünf weitere eröffnet werden. In Hannover verkauft Zalando auf 1600 Quadratmetern Fläche, Kunden sollen dort Schnäppchen aus 500 Marken finden können.

Von red