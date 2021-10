Hannover

Mohammed Ali Reslan ist jetzt sogenannter Notgeschäftsführer der H & U Gastronomie Betriebs GmbH, unter deren Regie das „Zaza“ läuft. Er übernimmt nun die Leitung des Kult-Clubs im „Bermudadreieck“ der Stadt  – so nennen viele Hannoveraner die drei benachbarten Clubs „Zaza“, „Baggi Osho“ und „DAX-Bierbörse“ hinter dem Hauptbahnhof. Momentan lässt Reslan die Räume der Disco umbauen und will einige Elemente am Design verändern. Mehr Details und welche weiteren Pläne er hat, möchte er noch nicht verraten.

Seit im September der frühere Betreiber Jürgen Uhlenwinkel nach langer Krankheit verstarb, war nicht klar, wie es mit dem „Zaza“ weitergehen würde. Uhlenwinkel hatte den Club zu Beginn der Neunzigerjahre eröffnet und zu einer festen Größe in Hannovers Nachtleben gemacht. Der beliebte Gastronom war dafür bekannt, bei Partys am Eingang zu sitzen und die Gäste zu begrüßen.

Von Leonie Habisch