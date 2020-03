Hardegsen : Ex-Freund lauert auf dem Heimweg

Elf Mal sticht er mit dem Klappmesser auf sie ein. Sie schleppt sich noch 80 Meter weit, bricht zusammen. Anwohner rufen einen Rettungswagen, der sie in ein Krankenhaus bringt. Dort stirbt sie, noch in der Nacht. Die Frau, die alle nur „Katha“ nannten, hatte sich erst wenige Tage vor der Tat von ihrem Ex-Freund getrennt. Er lauert ihr abends auf, als sie von ihrem Praktikum nach Hause zurückkehrt, stellt sich ihr in den Weg, beginnt ein Streitgespräch, das die 23-Jährige mit den Worten beendet: „Ich gehe jetzt“. Das ist ihr Todesurteil.

Angehörige trauern um „Katha“. Quelle: Heidi Niemann/pid

Ihr Mörder, ein 30-jähriger Mann aus Hardegsen, wird später zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zu Beginn des Prozesses bietet der Angeklagte drei Verteidiger auf. Einer der beiden zusätzlich engagierten Wahlverteidiger ist ein regelmäßig in Sat.1-Doku-Soaps auftretender Anwalt aus Kassel. „Katha“ wird 23 Jahre alt.

Bramsche : Täter springt nackt aus Fenster der brennenden Wohnung

Es sieht zunächst nach einem Wohnungsbrand in der Bramscher Innenstadt aus. Aber im Verlauf der Löscharbeiten finden die Feuerwehrleute den Leichnam einer 22-jährigen Frau in der Wohnung. Nackt ist der Täter während des Feuers aus dem Fenster im zweiten Stockwerk gesprungen, verletzt sich dabei schwer. Einen Tag später wird er festgenommen. Es stellt sich heraus: Er hat sie mit der Axt erschlagen, bevor er die Wohnung in Brand setzte. Er hat auch noch den gemeinsamen Hund getötet. An eine Wand der Wohnung soll er die Sätze wie „In Liebe wollen wir zu dritt gehen“ geschrieben haben.

Er tötet seine Frau. Strafrechtlich dafür zur Verantwortung gezogen wird er nicht. Zum Tatzeitpunkt ist er schuldunfähig. Da für weiter Opfer keine Gefahr ausgeht, kommt er frei. Quelle: Symbolbild

Auf dem Küchentisch liegt ein Abschiedsbrief, den vermutlich er an seine ehemalige Lebensgefährtin geschrieben hat. Der Mann spricht im Prozess von Tötung auf Verlangen, aber die Richter glauben ihm nicht. Das Landgericht Osnabrück verurteilt ihn zu elf Jahren Haft und ordnet die Unterbringung des 23-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an. Ohne Behandlung könne der Mann nach Ansicht von Gutachtern nach seiner Haft ähnliche Taten begehen.

Delmenhorst : Eifersucht – dann schlägt er mit dem Hammer zu

Mindestens 80-mal schlägt er mit dem Hammer auf sie ein. Der Grund: Eifersucht. Sie soll auch mit anderen Männern geschlafen haben. Der Mann, ein 30-jähriger Obdachloser, zieht ihr nach der Tat noch die Hose herunter, um sie weiter zu demütigen. Sie ist seine Lebensgefährtin, 51 Jahre alt, ebenfalls obdachlos. Er lässt die Sterbende liegen, geht zum Bahnhof auf der Suche nach Zigaretten, bevor er die Polizei verständigt und behauptet, er habe gerade seine ermordete Freundin gefunden.

Ursprünglich glaubte man, die Ermordete habe kurz vor ihrem Tod noch im Delmenhorster Wollepark gelebt –und sei kurz nach dem Abrutschen in die Obdachlosigkeit ermordet worden. Quelle: Irving Villegas

Der Fall erregt große öffentliche Aufmerksamkeit, nicht nur wegen der besonderen Grausamkeit der Tat. Zunächst wird vermutet, dass die Frau erst kurz obdachlos gewesen ist und bis kurz vor der Tat im Delmenhorster Wollepark lebte, einem von der Stadt geräumten sozialen Brennpunkt. Das stellt sich als falsch heraus. Die Frau haust gemeinsam mit ihrem Mörder in einer alten Garage auf einem Bahngelände. Dort tötet er sie. Der Verteidiger behauptet vor Gericht, als der Täter die noch lebende Frau zurückließ, habe er nicht ahnen könne, dass sie sterben würde. Das anzunehmen sei nach 80 Hammerschlägen absurd, hält der Richter dagegen und verurteilt den Mann zu 13 Jahre Haft wegen Totschlags.

Grünenplan : Die drei Töchter sehen alles mit an

Er prügelt auf sie ein, tritt ihr immer wieder auf den Kopf, ins Gesicht, gegen den Hals. Die drei kleinen Töchter, vier, sieben und neun Jahre alt, sehen alles mit an. Der Vermieter kommt zu Hilfe, geht dazwischen. Es hilft alles nicht. Elf Tage später stirbt die Frau in einem Krankenhaus an den Folgen des Angriffs. Dass sie in Gefahr war, war lange bekannt. Mehrfach hat sie zuvor die Polizei wegen häuslicher Gewalt gerufen. Drei Monate zuvor hat sie sich endlich getrennt. Schon damals droht er ihr, sie umzubringen.

Er tötet sie vor den Augen seiner drei kleinen Töchter, vier sieben und neun Jahre alt. Quelle: Symbolbild

Auslöser für den Mord ist offenbar ein Streit ihres Peinigers mit dem Vermieter über Geld. „Er sah sich an den Rand gedrückt und stand vor den Trümmern seiner Existenz, ohne feste Bleibe“, heißt es später vor Gericht. Er bekommt eine lebenslange Haftstrafe, das Gericht stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren unmöglich macht. Der Täter erreicht aber vor dem Bundesgerichtshof, dass sein Fall in Teilen neu verhandelt wird. Er habe sofort nach der Tat die Polizei zu alarmieren versucht. Die darin möglicherweise zum Ausdruck gebrachte Reue hätte das Gericht berücksichtigen müssen, argumentieren die Bundesrichter.

Bockenem : Nackte Leiche im Gebüsch abgelegt

Angeblich hat sie ein Verhältnis mit ihrem Chef. Angeblich ist es nicht ihr erster Liebhaber. Er erfährt davon, denn er kontrolliert die 32-Jährige, fährt manchmal mehrere Male am Tag zu dem Bistro, in dem sie arbeitet. Nachdem er sie umgebracht hat, versteckt er ihre Leiche zunächst in der Wohnung, in der auch die beiden Kinder leben. Die elfjährige Tochter sagt später im Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Einen Tag später legt er seine tote Frau 60 Kilometer entfernt vom Tatort an der A7 bei Höver in einem Gebüsch ab. Nackt. Die Kinder bleiben zunächst in seiner Obhut.

Die Kripo ermittelt nach dem Fund ihrer Leiche an einem Sonntagvormittag im Sehnder Ortsteil Höver. Quelle: Clemens Heidrich

Er versucht falsche Spuren zu legen, sendet falsche Nachrichten von ihrem Facebook-Account, setzt falsche E-Mails ab, fingiert Telefongespräche. Bei Vernehmungen verwickelt er sich aber dann in Widersprüche, viele Indizien sprechen gegen ihn. Auch er geht bis zum Bundesgerichtshof, um die zehnjährige Haftstrafe gegen ihn anzufechten. Erfolglos. Die Revision wird als unbegründet verworfen.

Winsen /Luhe: Der betrunkene Vater sitzt blutüberströmt in der Küche

Mit acht Messerstichen tötet er seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in einem Reihenhaus in Winsen/Luhe. Die gemeinsamen Kinder – zwei Söhne, acht und zwölf Jahre alt – sind während der Bluttat mit im Haus. Der Zwölfjährige holt laut einem Pressebericht bei einem 84-jährigen Nachbarn Hilfe, während der betrunkene Vater blutüberströmt in der Küche sitzt. Die Mutter liegt leblos im Obergeschoss.

Sie trennt sich von ihm – und bekräftigt diesen Entschluss am Tattag nochmal. Das ist ihr Todesurteil. Quelle: Symbolbild

Auch der Täter selbst verständigt per Notruf die Polizei. Polizisten und Sanitäter versuchen noch, die Mutter zu reanimieren, sie stirbt jedoch später in einem Hamburger Krankenhaus. Doreen K. hat sich zu Ostern von ihrem Mann getrennt. Am Tattag bekräftigt sie in einem Gespräch noch einmal, dass sie ihn nicht mehr will. Abends, es ist ein Sonntag, dringt er durch die unverschlossene Gartentür in ihr Haus. Vor Gericht lässt Volker K. über seine Anwälte behaupten, seine Frau habe ihn zuerst mit einem Messer angegriffen und verletzt. „Dazu hatte die Frau kein Motiv“, heißt es vor Gericht. Dagegen würden auch die Verletzungen des Opfers sprechen: Drei Messerstiche aus verschiedenen Winkeln in Richtung Herz sowie zahlreiche Schnittverletzungen an Armen und Händen, die von einer versuchten Messerabwehr stammen. Doreen K. wird 40 Jahre alt.

Salzgitter : Kopfschuss aus nächster Nähe

Sie hat sich von ihrem Ehemann getrennt. Vor Monaten schon. Anton B. ist streng gläubiger Moslem, sympathisiert mit dem IS. Er schottet seine Frau immer weiter ab, zwingt ihr das Kopftuch auf. Sie flieht ins Frauenhaus – bezieht eine Wohnung an einem unbekannten Ort. Am Tag ihrer Ermordung muss sie ihm wieder begegnen, anlässlich eines Gerichtstermins wegen des Streits um das Sorgerecht für die vier Kinder. Er verliert. Ihr geheimer Aufenthaltsort wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vor Gericht nicht preisgegeben, wohl aber fällt die Bemerkung, dass das Jugendamt Salzgitter sich um Besuchstermine für ihn kümmern wird. Die Familie der Frau lebt in Salzgitter, das weiß er. Er droht er ihr, noch im Gerichtssaal. Emine A. wird von der Polizei vorsichtshalber bis zur Autobahn eskortiert. Aber der 38-jährige Anton B. fährt zunächst nach Hause, Westerkappeln, Nordrhein-Westfalen. Er leiht sich einen Mietwagen, dann erst fährt er 200 Kilometer zu den Eltern in Salzgitter, deren Anschrift er kennt. Sein Opfer sitzt mit der Familie im Vorgarten.

Auf offener Straße ermordet Anton B. seine Ehefrau durch einen gezielten Schuss in den Kopf. Quelle: dpa

Er schießt auf die Schwester der Frau, die sich ihm entgegenstellt, nimmt die Mutter seiner Ex-Partnerin, die sich ihm ebenfalls entgegenwirft, in den Würgegriff. Dann schießt er Emine A. aus nächster Nähe in den Kopf. Seine vier Kinder, zwischen vier und acht Jahren alt, sehen alles mit an. Sie habe sich ihm im Bett verweigert, einen Liebhaber gehabt, klagt er später vor Gericht. „Sie wollte frei leben, sich schminken, arbeiten, wie andere Frauen auch“, sagt ihre Schwester im Zeugenstand. Das alles habe ihr Mann ihr verboten. Anton B. wird wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt, zusätzlich wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Emine A. wird 30 Jahre alt.

Hannover : Mit Perücke und geschwärztem Gesicht stellt er ihr nach

Die Krankenpflegerin Cilem Y. wird von ihrem Ex-Geliebten gestalkt. Mit Perücke und geschwärztem Gesicht stellt er ihr nach, besticht einen Nachbarn, damit der ihr nachspioniert. Er bedroht sie mit einer Pistole – möglicherweise einer Spielzeugwaffe – und einem Klappmesser, kurz vor der Tat. „Du kannst nur mir gehören“ oder „Ich kann dich auch töten“, sagt er angeblich. Die 35-Jährige zeigt ihn an, auch wegen einer früheren Vergewaltigung, kontaktiert die hannoversche Anwältin Elif Gencay auf der Suche nach Hilfe.

„Ich habe sie so geliebt“, sagt er unter Tränen vor Gericht. Das ist ihr Tod. Quelle: Clemens Heidrich

Die Polizei durchsucht die Wohnung des späteren Täters, hält auch eine Gefährderansprache. Es hilft nichts. Drei Wochen nach der Anzeige ist die 35-Jährige tot. Frühmorgens, auf dem Weg zur Arbeit, will ihr Ex-Partner sie zur Rede stellen, weil sie ihn verlassen hat. Als sie ihn abweist, ersticht er sie. „Ich habe sie so geliebt“, sagt er unter Tränen vor Gericht. Das ist ihr Tod. Sie wird 35 Jahre alt.

Hannover : 30 Euro für Sex mit einer 63-Jährigen

Er behauptet später bei Vernehmungen, er habe das Opfer seit Jahren gekannt. Der 48-Jährige Obdachlose, Spitzname „Obama“, habe mit ihr eit Jahren regelmäßig Sex gehabt, immer gegen Bezahlung. Am Tatabend gibt er ihr angeblich 30 Euro, um mit ihr auf einem einschlägig bekannten Lagerplatz auf der Rückseite eines Garagenhofs zu schlafen. Irgendwann will die 63-Jährige, ebenfalls eine Obdachlose – eine als friedfertig geltende Pfandflaschensammlerin –nicht mehr, Die 30 Euro, so schildert er es später vor Gericht, gibt sie ihm aber nicht zurück. Stattdessen ruft sie um Hilfe. Das wird ihr zum Verhängnis, denn „Obama“ will sie zum Schweigen bringen und übt mit seinen Händen mehrere Minuten lang so massiven Druck auf Kehlkopf, Kinn, Mund und Nase aus, dass sie qualvoll erstickt.

Er hat Sex mit ihr und erwürgt sie, als sie nicht mehr will und um Hilfe ruft. Quelle: Tim Schaarschmidt

So jedenfalls sieht es die 13. Große Strafkammer des Schwurgerichts in Hannover und ordnet die Tat nur als Vergewaltigung mit Todesfolge ein. Das Urteil lautet: zehn Jahren Haft und drei Jahren Maßregelvollzug. Diesmal geht die Staatsanwaltschaft in Revision und bekommt vor dem Bundesgerichtshof recht. Das Verfahren wird neu aufgerollt, um zu prüfen, ob „Obama“ nicht doch mit Tötungsvorsatz handelte. Das Urteil steht noch aus.

Wolfsburg-Hehlingen : Täter kommt frei – doch geht freiwillig in eine psychiatrische Klinik

Als die per Notruf von einem Familienangehörigen verständigte Polizei in dem Wohnhaus in dem Wolfsburger Ortsteil Hehlingen ankommt, ist das Opfer, eine 65-jährige Frau tot, laut Obduktion aufgrund von stumpfer Gewalteinwirkung auf den Oberkörper. Der Täter, der Ehemann (68), der laut Staatsanwaltschaft mehrere Stichverletzungen erlitten hat, lebt, schwer verletzt. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert, notoperiert und kommt in U-Haft. Nachbarn behaupten später, das in der Straße beliebte Ehepaar habe zuvor nie lautstark gestritten. Anfangs behauptet der Täter, seine Frau habe ihm die Stichverletzungen zugefügt, er habe in „Notwehr“ gehandelt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben aber, dass er zuerst sie getötet hat – und dann versucht hat, sich selbst umzubringen. Strafrechtlich sühnen muss er das schwere Verbrechen nicht.

Er tötet seine Frau. Strafrechtlich dafür zur Verantwortung gezogen wird er nicht. Zum Tatzeitpunkt ist er schuldunfähig. Da für weiter Opfer keine Gefahr ausgeht, kommt er frei. Quelle: Symbolbild

Das Verfahren wird eingestellt. Ein 50-seitiges Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der Mann schuldunfähig ist. Er leidet an Depressionen und befindet sich zum Tatzeitpunkt in einem „absoluten Ausnahmezustand“. In der Regel werden solche Täter in der Psychiatrie untergebracht, weil sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, heißt es vonseiten der zuständigen Staatsanwaltschaft. Weil die Tat direkt mit dem Opfer zusammenhängt, sieht der Gutachter jedoch keine Gefahr, dass der 68-Jährige erneut straffällig werden könnte. Er kommt frei – begibt sich laut Staatsanwaltschaft jedoch wegen akuter Suizidgefährdung freiwillig in eine psychiatrische Klinik.

Hinweis: In das „statistische Jahr 2018“ der Kriminalämter fallen alle Taten, zu denen 2018 die Ermittlungen beendet wurden. Deshalb enthält unsere Liste auch Fälle, in denen der Tag der Tat nicht im Jahr 2018, sondern früher lag.

Von Jutta Rinas