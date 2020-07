Hannover

Mit einer Extraportion Fisch hat sich das Team des Erlebnis-Zoo Hannover von zehn Brillenpinguinen verabschiedet. Die Vögel im Frack wohnten bislang auf dem Deck des Frachtschiffs Yukon Queen in der Kanadalandschaft Yukon Bay. Jetzt haben sie abgeheuert und sind in die neue Pinguin-Anlage im Zoo Salzburg in Österreich gezogen.

Vögel haben sich gut vermehrt

„Unsere Pinguine haben die Anlage in Yukon Bay mit ihren zahlreichen Brutverstecken sehr gut angenommen und in den vergangenen Jahren regelmäßig Küken groß gezogen“, erklärt Pinguin-Kurator Fabian Krause. „Wir freuen uns, dass wir jetzt gleich zehn Vögel aus der Kolonie gemeinsam abgeben konnten.“

Zum Abschied malte das Zoo-Team die Namen der zehn Pinguine auf die Bordwand oberhalb der Kajüten: „Bye-Bye Aspik, Don Philipp, Tamara-Marie, Valentina, Steven, Anna-Nina, Dörthe-Dorothea, Anja, Thorsten, Justin-Patrick“, stand in bunten Lettern auf weißem Grund und wurde von den Vögeln neugierig beäugt.

Ungewöhnliche Namen vergeben

Die eher ungewöhnlichen Namen der Pinguine gehen auf die Tradition der Tierpfleger in Yukon Bay zurück, die frisch geschlüpfte Küken unverwechselbar oder nach Kollegen benennen. Und da nach dem Schlupf noch nicht sichtbar ist, ob das Küken männlich oder weiblich ist, wird aus einem Thorsten später schon mal eine Frau Thorsten, Tamara-Marie entpuppte sich als eher Tom-Martin. Egal, die Namen bleiben. Insgesamt zogen fünf Männchen (Aspik, Don Philipp, Tamara-Marie, Valentina, Steven) und fünf Weibchen (Anna-Nina, Dörthe-Dorothea, Anja, Thorsten und Justin-Patrick) nach Salzburg – wo sie dann ihre endgültigen Namen erhalten.

Als Abschiedsgeschenk legten die Tierpfleger den zehn in Yukon Bay geschlüpften Pinguinen ein großes „BYE“ aus kleinen Stöckchen an Deck der Yukon Queen, die die Vögel emsig sammelten und in die Kojen trugen. „Wir werden die zehn sehr vermissen“, sagt Tierpflegerin Melanie Ehlermann. „Aber wir freuen uns, dass sie zur Familiengründung und damit zum Arterhalt gemeinsam in die schöne neue Anlage gezogen sind.“

Einziger afrikanischer Pinguin

Der Brillenpinguin ist die einzige Pinguinart Afrikas und wird daher auch Afrikanischer Pinguin genannt. Das Brutgebiet erstreckt sich über 25 Inseln und vier weitere Standorte auf dem namibischen und südafrikanischen Festland. Da die Zahl der Brillenpinguine in den letzten 100 Jahren um 90 Prozent zurückgegangen ist, gelten sie als stark gefährdet. Die verbliebenen 25.000 Brutpaare der Brillenpinguine sind bedroht durch klimatische Veränderungen und Verschmutzungen des Meeres.

Brillenpinguine werden 40 bis 50 Zentimeter groß, sie wiegen rund 3 Kilogramm. Ihre Nahrung besteht aus Fischen, Tintenfischen und Krebsen. Hauptfeinde sind Robben, Haie und Möwen.

