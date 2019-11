Zehnter Todestag von Robert Enke: Was hat sich geändert?

Hannover

Davon, wie ein Fußballspiel läuft, kann viel abhängen. Zum Beispiel, in welche Richtung ein paar Millionen Euro fließen. Oder ob Tausende Fans der einen oder der anderen Mannschaft traurig sind. Das ist eine große Sache.

Für Robert Enke jedoch ging es um mehr.

Am 10. November 2009 nahm sich Robert Enke das Leben. An jenem Abend parkte der Torwart von Hannover 96 und der deutschen Nationalmannschaft seinen schwarzen Geländewagen unweit des Bahnhofs Neustadt-Eilvese, ging zu den Gleisen und stellte sich vor einen Regionalzug. Die Krankheit, die er in sich trug, brachte ihn dazu. Robert Enke litt unter einer Depression.

Bis heute wissen viele Menschen in Hannover und in ganz Deutschland, wo genau sie waren und was sie taten, als sie von Robert Enkes Tod erfuhren. Psychologen sprechen in solchen Fällen von „Flashbulb Memories“, von Blitzlichterinnerungen. Dabei krallen sich Nachrichten wie die Ermordung John F. Kennedys oder der 11. September 2001 tief im Gedächtnis fest, wenn sie zugleich den Einzelnen emotional ins Mark treffen.

Aufwühlende Tage in Hannover

Was in den Tagen nach Enkes Tod geschieht, zählt zu den wohl aufwühlendsten Kapiteln in Hannovers Nachkriegsgeschichte. Noch am selben Abend versammeln sich Hunderte Fans spontan vor dem Stadion, binnen weniger Stunden legt sich eine Atmosphäre tiefer Trauer über die Stadt. In der Stadtbahn und auf den Sportplätzen gibt es kein anderes Thema. Schulklassen halten Gedenkminuten ab, Üstra-Fahrer tragen demonstrativ 96-Trikots. Die gemeinsam empfundene Erschütterung gebiert auch eine Solidarität, die es wiederum erlaubt, die eigene Verletzlichkeit zu zeigen.

Kerzen am Stadion: Binnen weniger Stunden legt sich eine Atmosphäre tiefer Trauer über die Stadt. Quelle: NP (Archiv)

Noch zwei Tage vor seinem Tod steht Enke im Tor, bei einem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Dabei zeigt er ein paar dieser Paraden, die ihn zum Nationalspieler gemacht haben. Jiri Stajner schießt kurz vor Schluss das 2:2, das Stadion tobt. Eine Woche vorher hat Enke nach langer Pause für 96 in Köln gespielt und souverän gewonnen. Eigentlich müsste alles gut sein.

Ist es aber nicht. „Ich glaube, dass er nach dem Spiel in Köln den Entschluss gefasst hat, sich umzubringen“, sagt seine Frau Teresa heute.

Der Zusammenhang zwischen Robert Enkes Krankheit und seinem Beruf ist eine komplizierte Sache. Teresa Enke versucht seit zehn Jahren, ihn zu erklären. „Die Krankheit Depression hat ihn umgebracht, nicht der Fußball“, sagt sie. Natürlich sei es schlimm, wenn ein Torwart oder ein Trainer fertiggemacht werde, weil das Ergebnis nicht stimmt. Nur: Das alles habe nichts mit Depressionen zu tun. Die Disposition zur Depression habe man, oder man habe sie nicht.

Lissabon ? „Ich geh’ da nicht hin!“

Die Karriere des Robert Enke verläuft nicht gerade. Sie startet steil in Mönchengladbach und erlebt einen ersten Höhepunkt bei Benfica Lissabon, wohin ihn der deutsche Trainer Jupp Heynckes geholt hat. Hier wird Teresa Enke zum ersten Mal bewusst, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmt. Schon vorher habe man gemerkt, dass er immer dann Schwierigkeiten hatte, wenn es Veränderungen im Leben gab, sagt sie heute. Aber als er gerade den Vertrag in Lissabon unterzeichnet hat, geht es ihm so schlecht, dass er sagt: „Ich geh’ da nicht hin!“ Doch davon erholt er sich – und wird in Lissabon glücklich und erfolgreich, drei Jahre lang.

Eine glückliche und erfolgreiche Zeit: Robert Enke 2001 als Torwart von Benfica Lissabon. Quelle: picture-alliance/dpa

Was danach geschieht, sieht nach außen so aus: Enke wechselt zum großen FC Barcelona, doch dort setzt der knurrige Trainer Luis von Gaal nicht auf ihn. Er geht zu Fenerbahce Istanbul, aber löst den Vertrag nach wenigen Wochen und nur einem Spiel wieder auf. Und dann ist er erst einmal arbeitslos. Das ist das, was die Fußballwelt von ihm mitbekommt. Der begabte junge Torwart ist weg vom Fenster.

Während der Stationen in Barcelona und Istanbul sitzt Enkes Frau Teresa auf den Tribünen verschiedener Stadien und achtet sehr genau auf den Spielverlauf. Und auf den Gesichtsausdruck ihres Mannes. Der Fußball hat ihn zwar nicht krank gemacht. Aber immer ist die Angst da, dass negative Erlebnisse auf dem Platz die Krankheit wieder zum Ausbruch bringen können, wenn er ohnehin in einer labilen Phase ist. Kann es sein, dass es für die Enkes bei manchem Spiel um mehr geht als nur ums Gewinnen oder Verlieren? Teresa Enke denkt über die Frage nach und sagt: „So habe ich das noch nicht betrachtet, aber es kann schon sein.“

„Der scheinbar glücklichste Mensch“

Auf den Zusammenbruch in Istanbul folgen eine erfolgreiche Therapie beim Psychiater Valentin Markser in Köln und zwei Jahre beim spanischen Zweitligisten CD Teneriffa. Dort ist Robert Enke „scheinbar der glücklichste Mensch der Welt“, sagt seine Frau heute. Dann holt ihn Trainer Ewald Lienen zu Hannover 96.

Für Hannover entscheiden sich die Enkes vor allem wegen ihrer Tochter Lara, die mit einer schweren Herzkrankheit zur Welt gekommen ist. Die Eltern wollen eine hoch qualifizierte, deutsche Klinik in der Nähe wissen – und in Hannover gibt es die Medizinische Hochschule. Also kaufen die Enkes „völlig überstürzt“ einen alten Hof in Neustadt-Empede, der viel Arbeit macht. War das so klug? Teresa Enke fragt sich das heute noch, wie so vieles. Aber am Ende kann es niemand sagen.

Neustart in Hannover: Robert Enke mit Trainer Ewald Lienen. Quelle: Ulrich zur Nieden (Archiv)

Die Krankheit, die Robert Enke in sich trägt, ist unberechenbar. Als Lara nach mehreren schweren Operationen und acht Monaten in der MHH ins Haus in Empede kommt, ist der Vater entspannter als die Mutter. „Er hat immer gesagt: ,Lara macht das schon’“, erzählt Teresa Enke. In dieser Zeit in Hannover zwischen 2004 und 2009 ist Robert Enke „sehr stabil“, wie seine Frau sagt. Auch, als Lara im September 2006 wenige Tage nach ihrem zweiten Geburtstag stirbt.

Aus heiterem Himmel kommt die Krankheit wieder

Doch dann kommt die Krankheit wieder, wie aus heiterem Himmel, im Sommer 2009. „Er war mit Hannover 96 im Trainingslager und sagte mir am Telefon: ,Ich fühl’ mich nicht so gut.’ Damit fing es an“, erzählt seine Frau. Und es wird immer schlechter. Im September bricht Enke ein Trainingslager der Nationalmannschaft ab, als Begründung erfinden die Enkes und ihr Berater Jörg Neblung eine Viruskrankheit. Er meldet sich wieder gesund, doch Bundestrainer Joachim Löw nominiert ihn nicht für die kommenden Länderspiele mit der Begründung, er solle erst vollkommen gesund werden. Ende Oktober steht Enke erstmals wieder im Tor. In Köln.

Nach dem Sieg geht Teresa Enke zu ihrem Mann und fragt: „Na, geht es dir jetzt besser?“ Und er antwortet: „Nein, ich fühle mich nicht besser.“ Das, meint seine Frau, könnte der Auslöser für seinen Entschluss zum Selbstmord gewesen sein. „Vorher war er immer glücklich, wenn er auf dem Fußballplatz war und es gut lief. Aber nun half nicht einmal mehr das.“

Es hilft auch nichts, dass er eine Woche später gegen Hamburg gut spielt. „Er hätte an dem Tag so gut halten können, wie er wollte“, sagt seine Frau. Die Bilder von diesem Spiel sprächen für sich, meint sie. „Dieser gehetzte Blick. Wie er zwischendurch in den Himmel guckt. Ich glaube, dass er sich da vom Fußball verabschiedet hat.“

Die Welt versteht es nicht

Von all dem hat der Rest der Welt nichts mitbekommen, als sich am Abend des 10. November in Windeseile die Nachricht von Robert Enkes Selbstmord verbreitet. Sie versteht es nicht. Jemand muss es erklären. Das macht Teresa Enke selbst, nur einen Tag später, auf einer Pressekonferenz im Stadion von Hannover 96. Sie beschreibt die Krankheit ihres Mannes. Sie sagt, dass er Angst hatte, seinen Sport aufgeben zu müssen, wenn die Erkrankung bekannt würde. Und mit ihrem berühmten Sätzen „Wir haben gedacht, wir schaffen alles, und mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer“, macht sie unmissverständlich klar, dass Depressionen nicht mit Hausmitteln zu kurieren sind.

Teresa Enke, Psychologe Valentin Markser: „Wir haben gedacht, wir schaffen alles, und mit Liebe geht das.“ Quelle: HAZ-Archiv

Mit ihrem mutigen Bekenntnis löst Teresa Enke breite Debatten aus, die scheinbar unverrückbare Gewissheiten infrage stellten. Ganz Deutschland diskutiert plötzlich über Leistungsdenken im Sport und im Beruf. Über die Angst vieler Menschen, in der Hochgeschwindigkeitstaktung des Alltags abgehängt zu werden. Über die Furcht, zu versagen, und über den Druck, eine Fassade der Perfektion aufrechterhalten zu müssen.

„Leid, Schwäche und Krankheit sind Teil unseres Lebens. Dafür darf es keine Pfiffe geben“, sagt die damalige Landesbischöfin Margot Käßmann im spontan angesetzten Trauergottesdienst in der völlig überfüllten Marktkirche. „Wie traurig ist es, nicht über Depressionen sprechen zu können, weil das in unserer Gesellschaft als Schwäche angesehen wird.“

Der Trauerzug der 35. 000

In der ungewöhnlichen Trauergemeinde drängen sich Fans in roten Trikots neben den großen Stars der Fußballwelt. Der Kapitän der Nationalmannschaft, Michael Ballack, umarmt Teresa Enke sichtlich bewegt, daneben sitzt Bundestrainer Joachim Löw mit versteinertem Gesicht. Vor dem Altar entzünden die Besucher Kerzen und verwandeln die Kirche in ein Lichtermeer. Danach ziehen rund 35.000 Menschen in einem Trauerzug durch die City zum Stadion – in bemerkenswerter Stille. Von der schweigenden Masse geht etwas Majestätisches aus, etwas Erhabenes, traurig und tröstlich zugleich.

In den kommenden Tagen breitet sich vor dem Stadion ein Meer aus Blumen und Kerzen aus. Zehntausende kommen am Sonntag nach Enkes Tod ins Stadion – zur vermutlich größten öffentlichen Trauerfeier in Deutschland seit dem Tod Konrad Adenauers 1967. Menschen, die ansonsten die Nordkurve mit Kutten und Fahnen zu einem lauten und bunten Ort machen, tragen Schwarz und sprechen mit gedämpften Stimmen über den Tod. Enkes Sarg steht im Wortsinn im Mittelpunkt, unten auf dem Platz.

Heute gibt es Hilfe

Bei der Robert-Enke-Stiftung in Barsinghausen liegt zehn Jahre später, im November 2019, eine Virtual-Reality-Brille, die einen, wenn man sie trägt, so gut es geht in Robert Enkes Welt versetzt. Das bemerkenswerte Projekt „Impression Depression“ versucht nachzustellen, wie es depressiven Menschen geht. Als Vorlage diente den Machern, wie Robert Enke seiner Frau seine Gefühlswelt beschrieben hat. Wer das ausprobiert, sitzt in einer Fußballkabine und hört eine innere Stimme im Kopf, aus der Verzweiflung spricht – und Leere. Und irgendwann verengt sich die Welt zu einem dunklen, engen, langen Tunnel.

Teresa Enke zehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes: Es gibt jetzt Hilfe, auch für Sportler. Quelle: Katrin Kutter

Teresa Enke ist seit zehn Jahren damit beschäftigt, Menschen dabei zu helfen, aus diesem Tunnel herauszukommen. Ihre Stiftung bietet Hilfe an – jene Hilfe, die ihr Mann irgendwann nicht mehr angenommen hat. Sie widerspricht vehement, wenn jemand sagt, es habe sich nach seinem Tod nichts geändert. Das zu behaupten, sagt sie, sei „geradezu infam“.

Doch, sagt sie. Es gibt jetzt Hilfe. Auch für Sportler wie Robert Enke.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Von Von Felix Harbart und Simon Benne