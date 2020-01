Calenberger Neustadt

„Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin...“: Knarzend und verrauscht kamen die Worte aus dem Äther – und markierten ein Stück Mediengeschichte. Mit einer eher nüchternen Ansage begann am 29. Oktober 1923, Schlag 20 Uhr, auf Anordnung des Reichspostministeriums der offizielle Sendedienst des deutschen Rundfunks.

„Mit dem Radio hielt die Welt Einzug in die Wohnzimmer“, sagt Tim S. Müller, Leiter des Museums für Energiegeschichte(n). Unterhaltung und Nachrichten fanden ihren Weg mittels Rundfunk in die guten Stuben – ebenso allerdings wie später der propagandistische Missbrauch der Volksempfänger durch die Nazis.

„Alles, was Stecker hat“

Das Museum in der Calenberger Neustadt feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen – und bereitet eine große Sonderausstellung über die Geschichte des Radios vor. Im März soll „Auf Empfang“ eröffnen; derzeit stellt das vierköpfige Museumsteam Exponate und Texte zusammen. An einer Hörstation soll die erste Ansage von 1923 zu hören sein. Und eines der schönsten Exponate stammt aus Hannover: ein Radiogerät namens Owin Kapitän, gefertigt um 1935 von der Firma Oskar Winter. „Es war damals mit 245 Reichsmark ziemlich teuer“, sagt Müller. Die in Massenproduktion gefertigten Volksempfänger waren deutlich billiger.

„Die Radiosammlung gehört seit 1979 zur DNA unseres Hauses“, sagt der Museumsleiter. Die damalige Hastra, ein Vorgänger des Energiedienstleisters Avacon, gründete das Museum damals anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens. Seither ist viel passiert: Mikrowellenöfen und Energiesparlampen, die damals neu auf dem Markt waren, sind heute selbst zu Museumsstücken geworden. „Die Zyklen der technischen Entwicklung verlaufen immer schneller“, sagt Museumsmitarbeiterin Sabine Müller.

Heute präsentiert das Museum auf rund 700 Quadratmetern rund 1000 Exponate. Im Depot liegen etwa 30.000 weitere Preziosen: Kühlschränke, Fernseher, Toaster. „Wir kümmern uns um alles, was Stecker hat“. sagt Tim S. Müller schmunzelnd.

Museum zählt 10.000 Besucher jedes Jahr

In den Sonderausstellungen zeigt das Museum, das im Jahr rund 10.000 Besucher zählt, immer wieder eindrucksvoll, wie Elektrogeräte den Alltag der Menschen veränderten und wie die Entwicklung der Technik auch gesellschaftliche Trends beeinflusste. Waschmaschinen und Staubsauger veränderten die Rollenbilder von Frauen; Radio und Plattenspieler krempelten die Freizeitgestaltung der Deutschen völlig um. Und einen Sendeschluss wird es in dieser Hinsicht wohl niemals geben.

