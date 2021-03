Hannover

Es ist ein leiser, melancholischer Song. Joy Bogat singt in „Meine Stadt“ über verblassende Erinnerungen und vergessene Geschichten. „Wer spricht über die Orte, all die Dinge, die dort vor uns waren?“, fragt die Sängerin. Und sie ermutigt zum Blick in die Vergangenheit: „Hinter jeder Ecke wartet die Erinnerung und hofft, dass du sie siehst.“

„Wer spricht über all die Dinge, die vor uns waren?“ Joy Bogat hat ihren Song „Meine Stadt“ fürs Zeitzentrum geschrieben. Quelle: Faust

Ihr sehr persönliches Hannover-Lied hat sie eigens für diesen Anlass geschrieben. Bei der – vorerst nur virtuellen – Eröffnung des neuen Zeitzentrums Zivilcourage hat sie es jetzt präsentiert. Ein passender Song. Denn der Lernort in den Räumen der früheren VHS am Friedrichswall soll insbesondere Schulklassen die Geschichte der NS-Zeit vermitteln und gegen Intoleranz immunisieren.

„Ein Lernort für Demokratie“

Jugendliche können dort die Lebensgeschichten von 45 Menschen aus Hannover erkunden, die wirklich in der NS-Zeit gelebt haben: Täter, Opfer, Mitläufer. „Das Zeitzentrum ist kein Museum, keine Gedenkstätte, sondern ein Lernort für Demokratie“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay.

Im Zeitzentrum Zivilcourage können Jugendliche Biografien aus der NS-Zeit erforschen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Fertigstellung des 2,1 Millionen Euro teuren Zentrums hatte sich immer wieder verzögert. Wegen der Pandemie ging die Eröffnungsfeier jetzt online über die Bühne. Die gut zweistündige Veranstaltung, moderiert von HAZ-Redakteur Jan Sedelies, ist im Netz zu sehen – und kommt alles andere als staatstragend daher.

Eröffnung im kleinen Kreis: Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf, Karljosef Kreter vom Team Erinnerungskultur und OB Belit Onay vor dem Zeitzentrum Zivilcourage. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schauspielerin Denise M‘Baye ist ebenso dabei wie die Poetry-Slammer Ninia LaGrande und Tobias Kunze. Die Promi-Dichte ist groß: Martin Kind und Margot Käßmann geben sich die Ehre, Kabarettist Matthias Brodowy, Musiker Mousse T., Rapper Spax und Schauspiel-Intendantin Sonja Anders sprechen über Freiheit, Menschenwürde und Mut. Im Musikprogramm präsentieren die Bands Hagelslag, Passepartout und Emerson Prime Songs, die für Respekt und Toleranz werben.

„Freiheit stirbt zentimeterweise“

In einem Festvortrag buchstabiert der Publizist Micha Brumlik den Wert der Zivilcourage durch: In unserer Demokratie erfordere diese keine besondere Tapferkeit, sondern nur eine „zumutbare Selbstüberwindung“, sagt er – und zitiert eine englische Redewendung: „Die Freiheit stirbt zentimeterweise.“

„Hannover hat sich wirklich etwas sehr Innovatives einfallen lassen“: Stephan Weil, Ministerpräsident, lobt das neue Zeitzentrum. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Kritiker hatten befürchtet, das Zeitzentrum könne als außerschulischer Lernort der Gedenkstätte Ahlem Konkurrenz machen. Dort liege der Fokus aber vor allem auf jüdischer Kultur, sagt der Historiker Detlef Schmiechen-Ackermann vom wissenschaftlichen Beirat des Zeitzeitrums. Der neue Lernort hingegen biete in der City die Möglichkeit, sich mit den vielfältigen Verhaltensweisen in der NS-Zeit auseinanderzusetzen – ebenso wie mit heutiger Ausgrenzung.

„Wir müssen Zivilcourage wie einen Muskel dauerhaft trainieren“: Lars Vogt, Pianist. Quelle: Emine Akbaba (Archiv)

„Die Stadt Hannover hat sich wirklich etwas sehr Innovatives einfallen lassen“, lobt Ministerpräsident Stephan Weil. Und Pianist Lars Vogt, der zur Eröffnung spielte, bringt die Bestimmung des Zeitzentrums auf den Punkt: „Wir müssen Zivilcourage wie einen Muskel dauerhaft trainieren.“

Die Eröffnung ist online auf www.hannover.de/eröffnung-das-z zu sehen. Ab dem 15. März gibt es digitale Einblicke ins Zeitzentrum unter www.hannover.de/das-z. Sobald die Corona-Lage es zulässt, wird dies für Besuche geöffnet.

Von Simon Benne